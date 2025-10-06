Γαλλία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του μόλις τρεις εβδομάδες μετά τον διορισμό του, σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη που προκαλεί πολιτικό σεισμό στο Παρίσι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Λεκορνί , στενός συνεργάτης του Εμανουέλ Μακρόν, υπέβαλε την παραίτησή του το πρωί της Δευτέρας, λίγες μόλις ώρες αφότου είχε ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου υπουργικού του συμβουλίου.

Η απόφαση του ήρθε μετά την αποχώρηση δεξιών συμμάχων από τον κυβερνητικό συνασπισμό, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της κυβέρνησής του.

Ο Λεκορνί είχε δεσμευθεί να επιφέρει μια «ρήξη» σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του Μακρόν, ωστόσο ο κατάλογος των υπουργών που ανακοίνωσε περιλάμβανε πολλά πρόσωπα από το προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο, προκαλώντας δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση στο εσωτερικό του κυβερνώντος στρατοπέδου.

Η παραίτησή του δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καλείται τώρα να διορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο πολιτικό περιβάλλον.