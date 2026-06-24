Γαλλία: Πάνω από 65.000 κατοικίες χωρίς ρεύμα λόγω προβλημάτων που προκάλεσε ο καύσωνας

Περίπου 68.000 νοικοκυριά είναι από το πρωί της Τετάρτης χωρίς ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω προβλημάτων σε μετασχηματιστή τα οποία προκλήθηκαν από τον καύσωνα, σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι αρχές του νομού Φινιστέρ.

«Η αιτία του περιστατικού είναι τυχαία και συνδέεται με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται την τρέχουσα περίοδο. Το περιστατικό αυτό δεν έχει προκαλέσει κανέναν τραυματισμό», ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το Φινιστέρ βρίσκεται μεταξύ των 58 γαλλικών διοικητικών περιφερειών που τέθηκαν χθες, Τετάρτη, σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο επαγρύπνησης.

Πρόκειται για την πρώτη διακοπή ρεύματος αυτής της έκτασης που αναφέρεται από την αρχή του καύσωνα.

Συνεχίζεται ο καύσωνας στη Γαλλία

Όταν προκλήθηκε η βλάβη κοντά στο Καμπέρ χθες, Τρίτη, που ήταν η πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1947 που άρχισαν να γίνονται μετρήσεις, έως 106.000 πελάτες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Ωστόσο από εκείνη την ώρα, οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι ομάδες διαχείρισης του δικτύου RTE και του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος Enedis έχουν κινητοποιηθεί όλη τη νύχτα και εργάζονται για «μια σταδιακή και το ταχύτερο δυνατό αποκατάσταση», διευκρίνισαν επίσης οι αρχές.

BREAKING: France has recorded its hottest day ever amid an exceptional heatwave, the national weather agency said.



Heatwave latest: https://t.co/VID1u0bM5r



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/9jRCCvAvU4 — Sky News (@SkyNews) June 23, 2026

Η επανασύνδεση όλων των νοικοκυριών που αφορά το συμβάν αυτό δεν αναμένεται να καταστεί δυνατή συντομότερα από το τέλος της ημέρας, σύμφωνα με τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν ότι η ηλεκτροδότηση των οίκων ευγηρίας θα γίνεται με γεννήτριες.

Forty people have drowned in heatwave-related deaths in France since Thursday, as temperatures hit record levels in several major cities and the heatwave reaches a peak in several European countries.



Chris Bockman is in Bordeaux for #BBCBreakfast https://t.co/XE0hjmGa7t pic.twitter.com/bXzLMWQLP0 — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 24, 2026

Η Γαλλία βρίσκεται σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας, δηλαδή ο μέσος όρος θερμοκρασίας από διάφορους σταθμούς αναφοράς, έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου χθες, Τρίτη, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ξεπερνώντας τα προηγούμενα ρεκόρ της 25ης Ιουλίου του 2019 και της 5ης Αυγούστου του 2003 (29,4 βαθμοί Κελσίου).

Με πληροφορίες από AFP και ΑΠΕ-ΜΠΕ