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Γαλλία: Οστά πέντε βρεφών εντοπίστηκαν μέσα στο σπίτι ενός ζευγαριού

Μυστήριο με μια 32χρονη που γέννησε την Κυριακή και τον σύντροφό της ο οποίος έμαθε με μεγάλη καθυστέρηση την εγκυμοσύνη της

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΜΩΡΑ ΝΕΚΡΑ ΟΣΤΑ ΣΠΙΤΙ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
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Η αστυνομία στη Γαλλία εντόπισε οστά πέντε βρεφών μέσα σε χαρτοκιβώτια στο σπίτι ενός ζευγαριού, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι εισαγγελικές αρχές την Τρίτη (28/7).

Όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια 32χρονη γυναίκα γέννησε στο σπίτι της ένα υγιές βρέφος την Κυριακή και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, ο 32χρονος σύντροφός της «ταράχθηκε» επειδή αντιλήφθηκε πολύ αργά ότι η γυναίκα ήταν έγκυος. Πριν ειδοποιήσει τις αρχές, έκανε έρευνα στο σπίτι, όπου εντόπισε «κάτι που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα».

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Ο άνδρας ενημέρωσε το νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του ειδοποίησε την εισαγγελία.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα λείψανα εκτίμησε ότι πιθανότατα ανήκουν σε πέντε νεογέννητα βρέφη. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι απαιτούνται περαιτέρω ιατροδικαστικές εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά τους και να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου τους.

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι ανακριτές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να λάβουν κατάθεση από τη μητέρα, ενώ το ζευγάρι έχει δύο ακόμη παιδιά, ηλικίας οκτώ και εννέα ετών.

Το ζευγάρι έχει ακόμη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και εννέα ετών και ζει στον δεύτερο όροφο ενός παλαιού κτιρίου, σε πολύ μικρή απόσταση από το αρχαίο θέατρο της Οράνζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γείτονάς τους, δήλωσε ότι το ζευγάρι ζει περίπου δύο χρόνια στο συγκεκριμένο κτίριο και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, μαθητές του δημοτικού σχολείου. «Είναι συνηθισμένοι άνθρωποι, η μητέρα έπαιρνε τα παιδιά από το σχολείο το μεσημέρι για να φάνε» και ο πατέρας «έφευγε το πρωί για τη δουλειά του και επέστρεφε το βράδυ».
 

Με πληροφορίες από Le Monde και AFP

Διεθνή

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