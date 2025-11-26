Γαλλία: Οριστική η καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για τις δαπάνες της καμπάνιας του 2012

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας (Court of Cassation) απέρριψε σήμερα την ύστατη προσφυγή του Νικολά Σαρκοζί, κλείνοντας οριστικά την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012 και επιβεβαιώνοντας την καταδίκη του.

Με τη σημερινή απόφαση παραμένει σε ισχύ ποινή φυλάκισης ενός έτους, εκ των οποίων οι έξι μήνες είναι με αναστολή. Η γαλλική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα έκτισης της ποινής κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση ή άλλους περιοριστικούς όρους που θα οριστούν από τον αρμόδιο δικαστή.

Ο Σαρκοζί είχε κριθεί ένοχος το 2021 και εκ νέου από εφετείο το 2024, καθώς οι δαπάνες της εκστρατείας του ξεπέρασαν σχεδόν στο διπλάσιο το νόμιμο ανώτατο όριο των 22,5 εκατ. ευρώ, στην ανεπιτυχή προσπάθειά του να επικρατήσει απέναντι στον Φρανσουά Ολάντ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη φυλακή Λα Σαντέ, όπου παρέμεινε για 20 ημέρες. Η κράτηση σχετιζόταν με άλλη έρευνα, που αφορά την πιθανή χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με κεφάλαια που φέρεται να προήλθαν από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για αυτή την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 16 Μαρτίου έως 3 Ιουνίου 2026.

Νέες έρευνες σε βάρος του ζεύγους Σαρκοζί

Παράλληλα, τόσο ο Νικολά Σαρκοζί όσο και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι-Σαρκοζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες για πιθανές προσπάθειες επηρεασμού μαρτύρων που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση της Λιβύης.

Η νέα δικαστική ήττα προστίθεται σε μια μακρά σειρά προβλημάτων για τον 70χρονο πρώην πρόεδρο. Το 2023, το ίδιο δικαστήριο είχε επικυρώσει άλλη καταδίκη του, αυτή τη φορά για διαφθορά και παράνομη άσκηση επιρροής, μία υπόθεση που είχε αποκαλυφθεί μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών.

Ο Σαρκοζί, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει στις 10 Δεκεμβρίου το βιβλίο του «Ημερολόγιο ενός Κρατουμένου», έχει περιγράψει την εμπειρία του πίσω από τα κάγκελα ως «έναν ζωντανό εφιάλτη».

Με πληροφορίες από Associated Press