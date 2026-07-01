Γαλλία: Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις προεδρικές εκλογές

Η Γαλλία θα προσέλθει στις κάλπες για την εκλογή του επόμενου προέδρου της Δημοκρατίας στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή, η οποία επιβεβαίωσε σχετικά δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου.

Το αντιμεταναστευτικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) της Μαρίν Λε Πέν θεωρεί ότι οι προεδρικές εκλογές του 2027 αποτελούν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του μέχρι σήμερα να αναλάβει την εξουσία.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι η ακροδεξιά θα μπορούσε να επικρατήσει στον πρώτο γύρο των εκλογών. Ωστόσο, παραμένει ασαφές ποιος θα είναι τελικά ο υποψήφιος του κόμματος.

Η Μαρίν Λε Πέν επιδιώκει να είναι υποψήφια για την προεδρία για τέταρτη φορά, έχοντας καταλάβει την τρίτη θέση στις εκλογές του 2012 και έχοντας προκριθεί δύο φορές στον δεύτερο γύρο απέναντι στον νυν Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διανύει τη δεύτερη και τελευταία συνταγματικά επιτρεπόμενη θητεία του.

Η Λε Πέν θα είναι η υποψήφια του ευρωσκεπτικιστικού κόμματός της, εφόσον το Εφετείο, στις 7 Ιουλίου, δεν επικυρώσει την απόφαση που της στερεί το δικαίωμα να διεκδικήσει δημόσιο αξίωμα, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αφορά εικαζόμενη κατάχρηση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω εικονικών θέσεων εργασίας κοινοβουλευτικών συνεργατών.

Σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξαχθούν 20 έως 35 ημέρες πριν από τη λήξη της τρέχουσας πενταετούς θητείας του Εμανουέλ Μακρόν.

Με πληροφορίες από France24