Γαλλία: Οι μυστικές υπηρεσίες θεωρούν ότι τρίτες χώρες θα εκμεταλλευτούν την προεκλογική περίοδο

Οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία, η Αλγερία και το Μαρόκο ενδέχεται να εκμεταλλευτούν τη μακρά προεκλογική περίοδο στην οποία εισέρχεται η Γαλλία για να προωθήσουν τις ιδέες τους και τους ανθρώπους τους στο γαλλικό πολιτικό στερέωμα.

Αυτό αναφέρει η γαλλική εφημερίδα LE FIGARO ενόψει των δημοτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 15 και 22 Μαρτίου, καθώς επίσης και των προεδρικών και των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν του χρόνου στη Γαλλία.

Στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρεται ότι λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία τους από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2017 και του 2022, αλλά και το τι συνέβη κατά τις προεκλογικές περιόδους σε χώρες της Ευρώπης όπως η Ρουμανία και η Μολδαβία, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επαγρύπνηση γνωρίζοντας ότι η εκλογική παρέμβαση ενός ξένου κράτους μπορεί να έχει δύο στόχους: αφενός, να διασφαλίσει στη Γαλλία πολιτικούς συμμάχους που υπερασπίζονται τα συμφέροντά του - αφετέρου, να επιτεθεί στη χώρα και στους θεσμούς της.

Οι πιθανές τακτικές των τρίτων χωρών στις εκλογές της Γαλλίας

Όπως επισημαίνεται, η «στρατηγική επιρροής» προϋποθέτει την ύπαρξη μιας μεγάλης Διασποράς, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την Τουρκία, το Μαρόκο και την Αλγερία, από τις οποίες προέρχονται πάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες στη Γαλλία και των οποίων οι δραστηριότητες των προξενείων βρίσκονται στο στόχαστρο των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών.

Ένας ειδικός στην εκλογική γεωγραφία της ευρύτερης περιφέρειας του Παρισιού, της Ιλ-ντε-Φρανς, σημειώνει στην εφημερίδα ότι, σε ορισμένους τομείς, η Αλγερία στηρίζει υποψηφίους κοντά σε ισλαμιστές του Μαρόκου που επικρίνουν το μαροκινό βασίλειο. Ως προς την Τουρκία στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η οργανωτική και θρησκευτική υποστήριξη της τουρκικής ομογενειακής κοινότητας από την τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιείται ενεργά, τόσο στη Γαλλία όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία. Στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2024 παρατηρήθηκε λ.χ. εκτεταμένη παρουσία υποψηφίων συνδεδεμένων με το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τη Ρωσία η γαλλική εφημερίδα αναφέρει πως οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι κυρίως μέσω του διαδικτύου επιχειρείται η παρέμβαση της Μόσχας στα γαλλικά πολιτικά πράγματα.

Όπως αναφέρεται οι μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας έχουν εντοπίσει ουκ ολίγους ιστότοπους και σελίδες facebook που τροφοδοτούνται με άρθρα που παράγονται εκτός Γαλλίας από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Οι Γάλλοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν,τέλος, και τον πιθανό ρόλο των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του Τραμπ και της «σφαίρας MAGA, σημειώνει η εφημερίδα υπενθυμίζοντας ότι η πρόσφατη στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ προβλέπει μεταξύ άλλων την υποστήριξη των«πατριωτικών κομμάτων», για την «καλλιέργεια αντίστασης» απέναντι στον κίνδυνο της «πολιτισμικής εξαφάνισης της Ευρώπης».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ