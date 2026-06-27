Γαλλία: Οι κάτοικοι ανταλλάσσουν τα αποπνικτικά διαμερίσματά τους με δροσερά δωμάτια ξενοδοχείου

Καθώς η Γαλλία υπέφερε αυτή την εβδομάδα από έναν από τους χειρότερους καύσωνες που έχουν καταγραφεί ποτέ, οι κάτοικοι των πόλεων έψαχναν απεγνωσμένα οποιαδήποτε διέξοδο μπορούσαν να βρουν, με πολλούς να κάνουν check-in σε ξενοδοχεία για να απολαύσουν τον κλιματισμό και την πρόσβαση στις πισίνες.

Οι θερμοκρασίες στο Παρίσι έφτασαν την Τετάρτη το ρεκόρ για τον Ιούνιο των 40,9 βαθμών Κελσίου, μια μέρα αφότου η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα από τότε που άρχισαν οι καταγραφές, πριν από σχεδόν 80 χρόνια.

Ωστόσο, λίγα ιδιωτικά διαμερίσματα στη χώρα διαθέτουν κλιματισμό, ιδίως αυτά στην πυκνοκατοικημένη πρωτεύουσα. Περίπου τα τρία τέταρτα των στεγών στο Παρίσι είναι καλυμμένες με φύλλα ψευδαργύρου, ένα υλικό που απορροφά και μεταδίδει τη θερμότητα.

Αυτό προκάλεσε μια μαζική συρροή προς τα ξενοδοχεία, τόσο στις πόλεις όσο και εκτός αυτών.

Γαλλία: Οι κάτοικοι μένουν σε ξενοδοχεία για να βρουν δροσιά

Τα κλιματιζόμενα ξενοδοχεία στην ιστορική πόλη της Τουρ στη δυτική Γαλλία ήταν σχεδόν πλήρως κλεισμένα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ανέφερε η κάτοικος Βερονίκ Σαβουά, η οποία δήλωσε ότι «δεν μπορούσε να σκεφτεί καθαρά» λόγω της ζέστης στο σπίτι της και έκανε check-in σε ένα τοπικό ξενοδοχείο για διαμονή τεσσάρων διανυκτερεύσεων μέχρι την Παρασκευή.

«Πρόκειται για το να νιώθεις πιο άνετα και — πάνω απ’ όλα — να μπορείς να κοιμηθείς», είπε.

Ο Ματιέ Εβράρ, διευθύνων σύμβουλος του ξενοδοχειακού ομίλου «Les Hotels (tres) Particuliers», δήλωσε ότι έχει κατακλυστεί από αιτήματα.

«Πρόκειται για ένα αρκετά περίεργο φαινόμενο. Κάθε μέρα, επικοινωνούν μαζί μου πέντε έως δέκα άτομα μέσω διαφόρων γνωριμιών για να κλείσουν δωμάτια στα ξενοδοχεία μας», είπε.

🇫🇷 People in France defy swimming bans to cool down in heatwave



As temperatures across Europe soar above 35C, people in France cool off in lakes and rivers, despite widespread bans over safety fears. pic.twitter.com/qlWHiV86NU — AFP News Agency (@AFP) June 27, 2026

«Λόγω του καύσωνα, όλα τα δωμάτια έχουν γεμίσει σε μόλις δύο εβδομάδες».

Και τα δύο ξενοδοχεία που διαχειρίζεται ο όμιλός του είναι πλέον πλήρως κλεισμένα, παρόλο που κανένα από τα δύο δεν διαθέτει κλιματισμό, αλλά βασίζονται σε ανεμιστήρες οροφής και στη φυσική δροσιά των πέτρινων τειχών του κάστρου.

Η γύρω εξοχή και οι πισίνες και στις δύο τοποθεσίες ενίσχυσαν την ελκυστικότητα για τους Παριζιάνους που ανυπομονούσαν να ξεφύγουν από τα διαμερίσματά τους, πολλοί από τους οποίους είχαν παιδιά των οποίων τα σχολεία είχαν κλείσει λόγω της ζέστης, είπε.

Αν και η Σαβουά αναγνώρισε ότι η διαμονή σε ξενοδοχείο δεν ήταν προσιτή σε όλους, είπε ότι είχε αποφασίσει να ξοδέψει μέρος του προϋπολογισμού των διακοπών της για το δωμάτιό της.

«Ήταν αυτό που θα λέγαμε "staycation". Για μένα, άξιζε τον κόπο».

Με πληροφορίες από Reuters