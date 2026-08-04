Γαλλία: Οι φωτιές αποκάλυψαν εκατοντάδες οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα χωριό

Οι φωτιές στο νότιο τμήμα της Γαλλίας αποκάλυψαν μια κρυψώνα με 400 βλήματα και πυρομαχικά στο χωριό Le Porge, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, οι οποίες αρχικά θεωρήθηκε ότι προκλήθηκαν από την έκρηξη φιαλών αερίου, ενδέχεται να ήταν εκρηκτικά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που πυροδοτήθηκαν από τη θερμότητα, όπως δήλωσε ο τοπικός διοικητής της πυροσβεστικής στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πάνω από 100 εκρήξεις ακούστηκαν τη δεύτερη νύχτα της πυρκαγιάς, δήλωσε ο δήμαρχος Μαρσιάλ Ζανινέτι στο γαλλικό ειδησεογραφικό μέσο France Info, παρομοιάζοντάς τις με «τον ήχο του πολέμου».

Οι εκρήξεις στις φωτιές της Γαλλίας

Χάρη στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, ωστόσο ο δήμαρχος ανέφερε ότι ορισμένες περιοχές παραμένουν απαγορευμένες. Πάνω από 180 σπίτια στην περιοχή καταστράφηκαν από την πυρκαγιά.

«Υπήρχαν αποθήκες πυρομαχικών θαμμένες στο έδαφος εντός του δήμου μας, αλλά δεν το γνωρίζαμε, και εξερράγησαν», δήλωσε ο Ζανινέτι στο France Info.

Περιέγραψε ότι οι εκρήξεις κατευθύνονταν «προς τα δεξιά, προς τα αριστερά» και ότι «υπήρχε μάλιστα μία που διαπέρασε ένα σπίτι».

Σε δήλωση που δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα, σε έναν χώρο κατασκήνωσης και στο χωριό La Jenny παρέμενε απαγορευμένη.

Τα ιστορικά όπλα ήταν τόσο γερμανικά όσο και γαλλικά και περιλάμβαναν δύο είδη οβίδων, σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ.

Η ανακάλυψή τους έρχεται μετά από μια δασική πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή της Ζιρόντ, η οποία έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο μετά από περίπου 10 ημέρες.

Φωτογραφίες από το Le Porge τη Δευτέρα έδειχναν οικογένειες να ψάχνουν ανάμεσα στα καμένα ερείπια των σπιτιών τους.

Οι δασικές πυρκαγιές μαίνονταν σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κυρίως στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου εκκενώθηκαν περισσότερα από 330.000 άτομα.

Η Γαλλία ήταν μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, με 42.000 εκτάρια να έχουν καεί στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, γεγονός που την καθιστά μία από τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με πληροφορίες από BBC

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