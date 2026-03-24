Γαλλία: Ο πρώην επικεφαλής της Frontex ερευνάται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Το Εφετείο του Παρισιού άνοιξε έρευνα εναντίον του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας συνοριοφυλακής (Frontex) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φαμπρίς Λεζερί, λόγω καταγγελιών για συνενοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως ανέφερε δικαστική πηγή στο Reuters την Τρίτη.

Ο Λεζερί παραιτήθηκε από την υπηρεσία Frontex της ΕΕ το 2022, μετά από χρόνια κατηγοριών από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ότι ο οργανισμός κακομεταχειριζόταν τους μετανάστες στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ υπό την ηγεσία του, η οποία ξεκίνησε το 2015, στο αποκορύφωμα της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη.

Ο Λεζερί, ο οποίος είναι πλέον ευρωβουλευτής με το ακροδεξιό γαλλικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, αρνείται εδώ και καιρό αυτές τις κατηγορίες. Αρνήθηκε να σχολιάσει την Τρίτη, καθώς δήλωσε ότι δεν γνώριζε την απόφαση του δικαστηρίου.

Η υπόθεση κατά του Λεζερί και της Frontex

Εάν οι εισαγγελείς επιδιώξουν να απαγγείλουν κατηγορίες στον Λεζερί, θα πρέπει να ζητήσουν την άρση της ασυλίας του ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που θα απαιτήσει ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο.

Το δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνα στις 18 Μαρτίου, μετά από έφεση της Γαλλικής Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (LDH) και της ένωσης για τα δικαιώματα των μεταναστών Utopia 56, κατά της προηγούμενης απόφασης ενός ανακριτή να απορρίψει την καταγγελία τους εναντίον του Λεζερί.

Οι δύο οργανώσεις κατηγόρησαν τον Λεζερί ότι ενθάρρυνε τους πράκτορες της Frontex να βοηθήσουν τις λιβυκές και ελληνικές αρχές να αναχαιτίσουν σκάφη μεταναστών, προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο των μεταναστών στην ΕΕ.

Το εφετείο έκρινε ότι υπήρχαν λόγοι για την έναρξη δικαστικής έρευνας και έκρινε την έφεση «εν μέρει βάσιμη», πρόσθεσε η πηγή.

Το αρχικό αίτημα για τη διερεύνηση της υπόθεσης Λεζερί υποβλήθηκε το 2024, όπως δήλωσε στο Reuters η πρόεδρος της LDH, Ναταλί Τεΐο, η οποία εκτιμά ότι η έρευνα θα διαρκέσει πολύ.

Με πληροφορίες από Reuters