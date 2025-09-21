Γαλλία: Ο Μπερνάρ Αρνό κατά της προτεινόμενης φορολόγησης των δισεκατομμυριούχων

Ο Μπερνάρ Αρνό, επικεφαλής του ομίλου πολυτελών ειδών LVMH και πλουσιότερος άνθρωπος της Γαλλίας, εξαπέλυσε επίθεση στον προτεινόμενο φόρο 2% που θα επιβληθεί σε περιουσίες άνω των 100 εκατ. ευρώ, κάνοντας λόγο για «καταστροφή της οικονομίας».

Σε συνέντευξή του στους Sunday Times, ο Αρνό κατήγγειλε τον εμπνευστή του σχεδίου, τον οικονομολόγο Γκαμπριέλ Ζικμάν, χαρακτηρίζοντάς τον «ακροαριστερό ακτιβιστή» που, όπως είπε, χρησιμοποιεί «ψευδοακαδημαϊκή αρμοδιότητα» για να προωθήσει μια ιδεολογία ενάντια στο φιλελεύθερο οικονομικό σύστημα.

Ο Ζικμάν, καθηγητής στην École Normale Supérieure και στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, απέρριψε τις κατηγορίες μέσω ανάρτησης στο Χ (πρώην Twitter), τονίζοντας ότι η δουλειά του βασίζεται σε επιστημονική έρευνα και όχι σε κομματική ιδεολογία. Υπενθύμισε επίσης ότι έχει τεκμηριώσει πως οι υπερπλούσιοι στη Γαλλία καταβάλλουν αναλογικά λιγότερους φόρους από τον μέσο πολίτη, κάτι που ο νέος φόρος φιλοδοξεί να διορθώσει.

Το μέτρο έχει βρει ευρεία απήχηση στην κοινή γνώμη. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ifop που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Σοσιαλιστικού Κόμματος, το 86% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί βρίσκεται πλέον υπό πίεση να εντάξει τη ρύθμιση στον προϋπολογισμό του 2026, αλλιώς κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόταση μομφής που θα μπορούσε να ανατρέψει την κυβέρνησή του.



