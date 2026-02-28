Γαλλία: Ο Μακρόν ζητά την άμεση σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Γαλλίας τόνισε, ότι το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ισραήλ και το Ιράν έχει σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια.

Όπως υπογράμμισε: «Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την εθνική, εδαφική ασφάλεια και για την ασφάλεια των συμπατριωτών μας στη Μέση Ανατολή», τονίζοντας παράλληλα, ότι η Γαλλία δηλώνει έτοιμη να λάβει μέτρα και για την ασφάλεια των πλησιέστερων εταίρων της, σε περίπτωση που το αυτό κριθεί αναγκαίο.

«Η εξελισσόμενη κλιμάκωση είναι επικίνδυνη για όλους. Πρέπει να σταματήσει. Το καθεστώς του Ιράν οφείλει να καταλάβει πως δεν υπάρχει πλέον άλλη διέξοδος παρά το να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις, καλή τη πίστει, για να θέσει ένα τέλος στο βαλλιστικό πυρηνικό του πρόγραμμα, όπως επίσης και στις δραστηριότητες του για την αποσταθεροποίηση της περιοχής» πρόσθεσε ο Μακρόν για να αναφέρει στη συνέχεια, ότι ο λαός του Ιράν θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να οικοδομήσει το μέλλον του υπό συνθήκες ελευθερίας, επισημαίνοντας ότι «μετά τις πρόσφατες σφαγές το καθεστώς του Ιράν είναι αποκλεισμένο» και ότι όσο το ταχύτερο δοθεί ο λόγος στον λαό του Ιράν, τόσο το καλύτερο. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος αναφέρει ότι η χώρα του «πιστή στις αρχές της και έχοντας συνείδηση των διεθνών ευθυνών της, ζητάει την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επισημαίνοντας ότι ο ίδιος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους φίλους της Γαλλίας στη Μέση Ανατολή.

Πηγές του Ελιζέ μεταφέρουν, ότι ο Μακρόν έχει ήδη έλθει σε επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας καθώς επίσης και με τον πρόεδρο της αυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ