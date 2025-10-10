Γαλλία: Ο Μακρόν ανακοίνωσε ξανά για πρωθυπουργό τον Λεκορνί

Τον Σεμπαστιάν Λεκορνί διόρισε ξανά στη θέση του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί στις αρχές της εβδομάδας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσιών, ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Σεμπαστιάν Λεκορνί πρωθυπουργό και του ανέθεσε τον σχηματισμό κυβέρνησης», ανακοίνωσε το Ελιζέ χωρίς καμία άλλη διευκρίνιση, έπειτα από πολύωρες διαβουλέυσεις.

Ο Μακρόν δίνει λευκή επιταγή στον πρωθυπουργό, ανέφεραν κύκλοι προσκείμενοι στο Ελιζέ.

Γαλλία: Η πρώτη αντίδραση του Λεκορνί

Ο Λεκορνί σε ανακοίνωσή του είπε ότι δέχεται από καθήκον την αποστολή που του εμπιστεύτηκε ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας και ότι θα πράξει τα πάντα για να έχει η Γαλλία έγκαιρα τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2026.

Επίσης, τόνισε ότι το νέο κυβερνητικό σχήμα θα πρέπει να εκφράζει την ανάγκη για ανανέωση και ποικιλομορφία επισημαίνοντας ότι τα μέλη του θα πρέπει να δεσμευτούν πως δεν θα έχουν βλέψεις για την προεδρία της Δημοκρατίας το 2027.

Γαλλία: Τι θα γίνει στη χώρα;

Πάντως, προς μείζονα πολιτική κρίση δείχνει να βαδίζει η Γαλλία μετά τα όσα δήλωσαν, εξερχόμενοι από τη συνάντησή τους με τον Μακρόν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων της αριστεράς.

Κατήγγειλαν, σε εξαιρετικά αυστηρούς τόνους, ότι δεν άκουσαν τίποτα νέο από τον Γάλλο πρόεδρο εκτός από το ότι δεν επιθυμεί να ορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τον χώρο τους.

Τούτου δοθέντος οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων άφησαν σαφώς να εννοηθεί ότι θα υπερψηφίσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης όποτε και αν αυτή ανακοινωθεί.

Πάντως, άλλη μια πτώση της κυβέρνησης θα αυξήσει την πιθανότητα να προκηρύξει ο Μακρόν πρόωρες βουλευτικές εκλογές, ένα σενάριο που πιστεύεται ότι θα ωφελούσε κατά κύριο λόγο την ακροδεξιά.

«Δεν ζητάμε τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, αλλά δεν φοβόμαστε» είπε ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τη συνάντηση του προέδρου με τους ηγέτες των κομμάτων.

Σύμφωνα με τον Φορ, ο Μακρόν δεν έδωσε απαντήσεις στις ανησυχίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με την οποία θα αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, από 62 που είναι σήμερα.

Οι σοσιαλιστές, οι οικολόγοι και οι κομμουνιστές, που ανήκουν στην αντιπολίτευση και ήταν παρόντες στη συνάντηση, ανακοίνωσαν ότι προηγουμένως έκαναν κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Γαλλία: Ο Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός

Τρίτος πρωθυπουργός κατά το διάστημα του τελευταίου έτους, από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης από τον Εμανουέλ Μακρόν τον Ιούνιο 2024, ο Σεμπαστιέν Λεκορνί αναδείχθηκε ο πιο εφήμερος πρωθυπουργός της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας.

Έχοντας παραμείνει λιγότερο από έναν μήνα στη θέση του πρωθυπουργού, διαβεβαίωνε ότι «δεν θέλει τη δουλειά» και ότι «ολοκλήρωσε» την αποστολή του.