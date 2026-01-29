Γαλλία: Ο επίσημος «χιουμοριστικός» λογαριασμός του υπουργείου εξωτερικών στο X «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X έναν επίσημο λογαριασμό με τίτλο «French Response» μέσω του οποίου «τρολάρει» τον Λευκό Οίκο.

Ενίοτε χρησιμοποιεί αποσπάσματα του Αβραάμ Λίνκολν και άλλες φορές hashtags όπως #MakeAmericaGoodAgain.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η γαλλική εφημερίδα L' Opinion, το French Response έχει 148.000 ακολούθους και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον Αμερικανών ερευνητών και σημαντικών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων οι New York Times, Newsweek και MeidasTouch.

Η γαλλική εφημερίδα αναφέρει ότι ζήτησε από τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου τη γνώμη του για τον συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος απάντησε ότι δεν τον γνωρίζει.