Γαλλία: Ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά δέχθηκε επίθεση με αυγό

Στη σύλληψη ενός 70χρονου άνδρα προχώρησαν οι γαλλικές αρχές μετά την επίθεση -με αυγό- που δέχθηκε ο πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Το περιστατικό με τον Ζορντάν Μπαρντελά καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μουασάκ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της βιβλιοπαρουσίασης και πιο συγκεκριμένα, όσο έγραφε αφιερώματα και υπέγραφε το νέο του βιβλίου.

Δράστης, όπως ειπώθηκε, ήταν ένας άνδρας, περίπου 70 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα στεκόταν στην ουρά μαζί με το κοινό, πριν επιτεθεί ξαφνικά. Η χωροφυλακή τον συνέλαβε άμεσα και τον έθεσε υπό κράτηση. Το κόμμα του Μπαρντελά κατέθεσε μήνυση για το συμβάν.

Ζορντάν Μπαρντελά: Δεύτερο συμβάν σε λίγες ημέρες

Ο ακροδεξιός πολιτικός και υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, απομακρύνθηκε προσωρινά από τον χώρο για περίπου 20 λεπτά, ωστόσο επέστρεψε και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλη επίθεση: την Τρίτη, σε αγροτική έκθεση στη Βεζούλ, ο Μπαρντελά είχε δεχτεί επίθεση με αλεύρι από έφηβο, ο οποίος επίσης συνελήφθη. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο άνδρας που συνελήφθη σήμερα είχε σχέση με μικρή ομάδα αντιδιαδηλωτών που βρίσκονταν στην περιοχή.

Αυτό που αξίζει να ειπωθεί, είναι ότι σε δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle δείχνει πως ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, μπαίνει δυναμικά στην κούρσα για τις προεδρικές εκλογές του 2027, καταγράφοντας καθαρό προβάδισμα έναντι όλων των αντιπάλων του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Μπαρντελά συγκεντρώνει 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό που τον τοποθετεί άνετα στην πρώτη θέση εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εμφανίζεται πρώτος σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, επιβεβαιώνοντας το εύρος της επιρροής του.

Ακολουθούν ο πρώην πρωθυπουργός της Δεξιάς, Εντουάρ Φιλίπ, με 16,5%-17%, και ο επικεφαλής του κεντροαριστερού Place Publique, Ραφαέλ Γκλικσμάν, με 11,5%-13%. Σε παρόμοια επίπεδα κινείται και ο Ζαν-Λικ Μελανσόν της Ανυπότακτης Γαλλίας, ο οποίος λαμβάνει 11%-12%.

Στην πεντάδα των βασικών υποψηφίων συναντάται επίσης ο Μπρουνό Ρεταγιό των Ρεπουμπλικάνων με 7,5%, ενώ η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, συγκεντρώνει περίπου 5%.

Με πληροφορίες από Le Parisien