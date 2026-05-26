Γαλλία: Ο ακροδεξιός Μπαρντελά θα κέρδιζε σήμερα τις προεδρικές εκλογές, δείχνει δημοσκόπηση

Νέα δημοσκόπηση στη Γαλλία δείχνει ότι ο Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης παραμένει φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2027, την ώρα που ο Ζαν-Λικ Μελανσόν καταγράφει σημαντική άνοδο και ανατρέπει τις ισορροπίες στην κεντροαριστερά και το κέντρο.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Odoxa, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ο Μπαρντελά θα επικρατούσε στον δεύτερο γύρο απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ με ποσοστό 52% έναντι 48%.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ερώτημα φαίνεται πλέον να είναι αν ο Φιλίπ θα καταφέρει καν να περάσει στον δεύτερο γύρο.

Η έρευνα δείχνει ότι ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν-Λικ Μελανσόν καταγράφει έντονη δυναμική και βρίσκεται πλέον σχεδόν ισόπαλος με τον Φιλίπ στον πρώτο γύρο.

Ο Μελανσόν εμφανίζεται να συγκεντρώνει 16% στην πρόθεση ψήφου, αυξάνοντας σημαντικά τα ποσοστά του σε σχέση με προηγούμενη δημοσκόπηση του περασμένου μήνα, όταν βρισκόταν στο 12%.

Την ίδια στιγμή, ο Φιλίπ υποχωρεί στο 17% από 21%.

Η πιθανότητα να περάσει ο Μελανσόν στον δεύτερο γύρο θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική για μεγάλο μέρος του πολιτικού κέντρου στη Γαλλία, καθώς οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα ηττηθεί με μεγάλη διαφορά από τον Μπαρντελά.

Σε προηγούμενη μέτρηση της Odoxa τον Νοέμβριο, ο υποψήφιος της Εθνικής Συσπείρωσης εμφανιζόταν να κερδίζει τον Μελανσόν με ποσοστό 74% έναντι 26%.

Η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι ο Μελανσόν παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός στον χώρο της γαλλικής Αριστεράς.

Συγκεκριμένα, το 49% των αριστερών ψηφοφόρων δήλωσε ότι τον προτιμά, έναντι 43% για τον πρώην πρόεδρο Φρανσουά Ολάντ και 36% για τον ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Ο επικεφαλής της Odoxa, Gaël Sliman, σχολίασε ότι η δημοσκόπηση λειτουργεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για τον Φιλίπ, καθώς δείχνει ταυτόχρονα την πτώση του απέναντι στον Μπαρντελά και την πίεση που δέχεται πλέον από τον Μελανσόν.

Με πληροφορίες από Politico