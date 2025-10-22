Γαλλία: Μετά το Λούβρο, κι άλλο μουσείο «θύμα» κλοπής

Μετά το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Λούβρο στο Παρίσι, το Maison des Lumières Denis Diderot έπεσε επίσης «θύμα» κλοπής, τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), σύμφωνα με το JHM (Journal de la Haute-Marne).

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα, οι δράστες παραβίασαν τη μικρή πύλη που οδηγεί στο μουσείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στον φιλόσοφο και εγκυκλοπαιδιστή Denis Diderot, γεννημένο στη γαλλική κοινότητα Langres.

Στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτήριο μέσω μιας συρόμενης πόρτας, χωρίς να τη σπάσουν, και έσπασαν τη βιτρίνα που περιείχε αρχαία νομίσματα.

«Ο συναγερμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε τη στιγμή της διάρρηξης», διευκρινίζει το JHM.

Η κλοπή ανακαλύφθηκε το πρωί της Δευτέρας, κατά την έναρξη της βάρδιας των υπαλλήλων του μουσείου.

«Οι αρχές ειδοποιήθηκαν αμέσως και μετέβησαν επί τόπου», ανέφερε ο δήμος του Langres σε ανακοίνωση που αναμεταδόθηκε από το France 3 Grand Est.

Ένας «θησαυρός» που ανακαλύφθηκε το 2011

Το Maison des Lumières Denis Diderot, που εγκαινιάστηκε το 2013, φιλοξενεί πρωτότυπες εκδόσεις της Εγκυκλοπαίδειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το JHM, οι διαρρήκτες ενδιαφέρθηκαν κυρίως για την ιδιωτική συλλογή της πόλης, δηλαδή μια συλλογή ασημένιων και χρυσών νομισμάτων που είχαν ανακαλυφθεί το 2011, κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνισης στο Hôtel du Breuil de Saint-Germain, όπου στεγάζεται σήμερα το μουσείο.

Η συλλογή αποτελείται από 1.633 ασημένια νομίσματα και 319 χρυσά, που κόπηκαν μεταξύ 1790 και 1840. Η αξία του είχε τότε εκτιμηθεί σε περίπου 90.000 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το συλλεκτικό (νομισματικό) του ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με το JHM, οι διαρρήκτες επικεντρώθηκαν στα χρυσά νομίσματα - πράγμα όχι τυχαίο, καθώς το μέταλλο αυτό ποτέ δεν είχε τόσο υψηλή αξία όσο σήμερα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος του Langres «καταδικάζει απερίφραστα αυτήν την πράξη βανδαλισμού και κλοπής, που προσβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά».

«Είναι σαν να μας έκλεψαν τα οικογενειακά κειμήλια», δήλωσε στο BFMTV ο Pierrick White, διευθυντής του γραφείου της δημάρχου Anne Cardinal.

Ο Δήμος υπέβαλε μήνυση ήδη από τη Δευτέρα και η έρευνα έχει ανατεθεί στη χωροφυλακή.

Σύμφωνα με το France 3, οι ερευνητές θεωρούν πιθανότερο το σενάριο μιας στοχευμένης και καλά προετοιμασμένης κλοπής.

Το JHM αναφέρει ότι οι κάμερες ασφαλείας του μουσείου κατέγραψαν εικόνες τη στιγμή της διάρρηξης.

Το Maison des Lumières παραμένει προς το παρόν κλειστό για το κοινό. Η δημοτική αρχή του Langres ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία επανεξέτασης των μέτρων ασφαλείας γύρω από τα δύο μουσεία της πόλης.

Με πληροφορίες από ledauphine.com