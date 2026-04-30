Γαλλία: Λεωφορείο έπεσε στον Σηκουάνα

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Γαλλία, όταν λεωφορείο, το οποίο οδηγούσε εκπαιδευόμενη οδηγός, έπεσε στον ποταμό Σηκουάνα την Πέμπτη, σύμφωνα με τις Αρχές.

Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο λεωφορείο, η εκπαιδευόμενη οδηγός, ο εκπαιδευτής και δύο επιβάτες «έχουν διασωθεί», προσέθεσαν οι εισαγγελείς σημειώνοντας ότι η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην πόλη Ζουβισί-σουρ-Ορζ, 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, όταν το λεωφορείο, εξετράπη της πορείας του, συγκρούστηκε με σταθμευμένο Ι.Χ. με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να πέσουν στον Σηκουάνα «υπό συνθήκες που παραμένουν ασαφείς σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η εισαγγελία του Εβρί στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Το ατύχημα στη Γαλλία

Αρκετά σκάφη διάσωσης, drones, ελικόπτερα και δύτες κινητοποιήθηκαν στο πλαίσιο των προσπαθειών διάσωσης. «Ο αριθμός των θυμάτων οριστικοποιείται αυτή τη στιγμή», ανέφερε η νομαρχία της Εσόν σε δήλωσή της. «Έχουν κινητοποιηθεί σημαντικοί πόροι εκτάκτων αναγκών» και συγκριμένα 16 πυροσβεστικά οχήματα με 34 πυροσβέστες, 60 αστυνομικοί, συμπλήρωσε.

Το λεωφορείο έχει βυθιστεί εντελώς και μόνο η οροφή του είναι ορατή, ενώ και το όχημα έπεσε στον ποταμό και ανασύρθηκε με επιτυχία.

Οι τέσσερις επιβαίνοντες διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια μιας ιδιοκτήτριας πλωτού σπιτιού που ήταν αγκυροβολημένο ακριβώς δίπλα.

«Συνειδητοποίησα ότι κάτι συνέβαινε όταν άκουσα κραυγές και κοίταξα έξω από το παράθυρο, είδα ανθρώπους στο νερό. Επειδή διαθέτουμε σωσίβια και σκάλες, κατάφερα να βγάλω ένα από τα κορίτσια, ενώ άλλοι άνθρωποι διασώθηκαν από ένα από τα σκάφη διάσωσης και, πολύ γρήγορα, την ανέλαβαν οι πυροσβέστες», είπε στον ιστότοπο France info.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, αρκετά μέλη ενός κωπηλατικού συλλόγου βρίσκονταν στον Σηκουάνα όταν είδαν το λεωφορείο να πέφτει στο νερό. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που διέσωσαν όσους είχαν πέσει στο νερό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το λεωφορείο φαίνεται να έχασε τη στροφή για λόγο που παραμένει άγνωστος. Τα τεστ αλκοόλ και ναρκωτικών που έγιναν στην οδηγό ήταν αρνητικά, αλλά φαινόταν να μην είναι εξοικειωμένη με αυτή τη διαδρομή. «Προφανώς, ανακάλυπτε τη διαδρομή που επρόκειτο να ακολουθήσει. Ήταν μια πρώτη επαφή με τη διαδρομή», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κριστιάν Τουσέν Ντου Βαστ.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο οδηγός διέθετε πράγματι άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ, η οποία απαιτείται για την οδήγηση ενός τέτοιου οχήματος.

Με πληροφοτίες από AFP, Le Figaro, France info, Le Parisien και ΕΡΤ