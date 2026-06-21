Γαλλία: Κόκκινος συναγερμός για τον καύσωνα και απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους

Η Γαλλία τέθηκε σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τις αρχές να ενεργοποιούν κόκκινο συναγερμό για 35 διοικητικές περιφέρειες ενόψει της Κυριακής 22 Ιουνίου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τις εκδηλώσεις της Fête de la Musique, της ετήσιας γιορτής μουσικής που πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα, απαγορεύοντας την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στις περιοχές που βρίσκονται υπό το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης.

Το παρατεταμένο κύμα ζέστης, το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, έχει προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεκάδες σιδηροδρομικά δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, ενώ σε ορισμένες περιοχές ανεστάλη η λειτουργία σχολικών μονάδων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για τις μαζικές υπαίθριες εκδηλώσεις της Fête de la Musique, κατά τη διάρκεια των οποίων χιλιάδες μουσικοί κατακλύζουν τους δρόμους και τις πλατείες με δωρεάν συναυλίες, ενώ οι εορτασμοί συνεχίζονται μέχρι αργά τη νύχτα.

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής η Γαλλία καθώς ο καύσωνας εντείνεται

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France προειδοποίησε ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν σε μεγάλο μέρος της χώρας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στη λίστα των περιοχών που βρίσκονται υπό κόκκινο συναγερμό περιλαμβάνεται και το Παρίσι.

Facebook Twitter Καύσωνας στη Γαλλία / Φωτ.: EPA

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να επηρεαστούν από τα έκτακτα μέτρα που συνδέονται με το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για τον καύσωνα. Παράλληλα, ακόμη 45 περιφέρειες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό, το αμέσως χαμηλότερο επίπεδο επιφυλακής.

Οι τοπικές και κρατικές αρχές εντείνουν τις παρεμβάσεις τους, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ στις υπαίθριες εκδηλώσεις

Η απόφαση για την επιβολή περιορισμών στην κατανάλωση αλκοόλ ελήφθη εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις του καύσωνα στη δημόσια υγεία κατά τη διάρκεια των μαζικών εορτασμών. Ο αναπληρωτής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, είχε επισημάνει από την Παρασκευή τους κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ εν μέσω καύσωνα, ειδικά σε περιοχές δίπλα σε ποτάμια, κανάλια και άλλους υδάτινους όγκους.

«Η ζέστη, το αλκοόλ και η εγγύτητα στο νερό είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός», είχε δηλώσει την Παρασκευή.

Το Σάββατο, μετά από σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι νομάρχες των περιοχών που βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό θα εκδώσουν αποφάσεις που θα απαγορεύουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Σε ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση διευκρίνισε ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στις περιοχές που τελούν υπό το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για τον καύσωνα. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες ώστε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους δημόσιους φορείς να μην προσφέρεται αλκοόλ.

Στο Παρίσι είχε ήδη εκδοθεί σχετική νομαρχιακή απόφαση πριν από τη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Ωστόσο, οι περιορισμοί δεν αφορούν τα εστιατόρια, τα καφέ και τα μπαρ που διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και σερβιρίσματος αλκοολούχων ποτών.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ μπορεί να συμβάλει στην αποσυμφόρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και των νοσοκομείων, τα οποία ήδη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Στόχος είναι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να επικεντρωθεί στην προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με προβλήματα υγείας και όσοι εκτίθενται για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη ζέστη.

Ανοιχτά όλη τη νύχτα πάρκα και κήποι στο Παρίσι

Παράλληλα με τα περιοριστικά μέτρα, οι τοπικές αρχές λαμβάνουν πρόσθετες πρωτοβουλίες για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στο Παρίσι αποφασίστηκε να παραμείνουν ανοιχτά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πάρκα και δημόσιοι κήποι, ώστε να προσφέρονται χώροι δροσιάς σε όσους δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Οι γαλλικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς η διάρκεια του καύσωνα θεωρείται εξίσου ανησυχητική με την έντασή του. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν μεγάλο τμήμα της χώρας, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας, κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η Fête de la Musique αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες πολιτιστικές διοργανώσεις της Γαλλίας, προσελκύοντας εκατομμύρια συμμετέχοντες σε πόλεις και κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς οι αρχές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι υγειονομικές αρχές έχουν απευθύνει συστάσεις προς το κοινό να αποφεύγει την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, να καταναλώνει επαρκείς ποσότητες νερού και να περιορίζει τις έντονες σωματικές δραστηριότητες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Με πληροφορίες από Le Monde