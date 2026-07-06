Γαλλία: Κλοπή κοσμημάτων αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων από το μουσείο Lalique

Κοσμήματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ εκλάπησαν κατά τη διάρκεια διάρρηξης στο μουσείο του γαλλικού οίκου πολυτελών γυάλινων αντικειμένων Lalique την Κυριακή, σύμφωνα με την εταιρεία και πηγή που εμπλέκεται στην έρευνα.

Ο κλέφτης ή οι κλέφτες διέρρηξαν το μουσείο στο Wingen-sur-Moder στη βορειοανατολική Γαλλία γύρω στις 5:30 π.μ. (τοπική ώρα) και κατευθύνθηκαν κατευθείαν προς την αίθουσα με τα κοσμήματα, ανέφερε στην AFP πηγή κοντά στην έρευνα.

Η ληστεία στο γαλλικό μουσείο Lalique

«Κλάπηκαν περίπου είκοσι κοσμήματα. Η ζημιά εκτιμάται αυτή τη στιγμή, αλλά ενδέχεται να ανέλθει σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, πιθανώς κοντά στα τέσσερα εκατομμύρια», ανέφερε η πηγή.

Το μουσείο ανακοίνωσε στον ιστότοπό του ότι θα παραμείνει κλειστό για αρκετές ημέρες λόγω της διάρρηξης.

«Χτύπησε ο συναγερμός, αλλά μέχρι να ολοκληρώσει η εταιρεία ασφαλείας τους ελέγχους της, ήταν μια καθαρίστρια που έφτασε πρώτη στον τόπο του συμβάντος και κάλεσε την αστυνομία», πρόσθεσε η πηγή που είναι εξοικειωμένη με την έρευνα.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας εξετάζονται αυτή τη στιγμή.

Το μουσείο, αφιερωμένο στον κοσμηματοποιό και υαλουργό του Art Nouveau και του Art Deco, René Lalique, άνοιξε το 2011 κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Μια δραματική κλοπή κοσμημάτων που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έθεσε στο επίκεντρο της προσοχής την ασφάλεια στα γαλλικά μουσεία και τις γκαλερί.

Οι κλέφτες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων από το Λούβρο σε μια επιδρομή που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Με πληροφορίες από France 24 και AFP