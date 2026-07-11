Γαλλία: Κλείνουν νωρίτερα ο Πύργος του Άιφελ και το Λούβρο λόγω καύσωνα

Λόγω της πρόγνωσης για υψηλές θερμοκρασίες, ο Πύργος του Άιφελ κλείνει σήμερα και αύριο, Κυριακή, νωρίτερα. Συγκεκριμένα στις 16:00 αντί για τις 00:45, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας.

Παρόμοια μέτρα έλαβαν και τα δύο διασημότερα μουσεία του Παρισιού, με το Λούβρο να κλείνει στις 16:00 μέχρι και τη Δευτέρα και το Μουσείο Ορσέ να κλείνει στις 17:00 μέχρι την Τετάρτη.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε στην ιστοσελίδα του, το Λούβρο επισημαίνει ότι, παρότι ορισμένα τμήματα της αρχιτεκτονικής του παρουσιάζουν φυσική ανθεκτικότητα στη ζέστη και τον ήλιο, το κτίριο παραμένει ευαίσθητο και όχι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, κάνει λόγο για άνοδο της θερμοκρασίας σε κάποιες ζώνες, γεγονός που δεν εγγυάται πλέον την άνεση των επισκεπτών αλλά ούτε και των εργαζομένων.

«Πρέπει να διαφυλάξουμε τις καλύτερες συνθήκες για το προσωπικό»

Το μουσείο του Ορσέ εξήγησε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο πως θέλει «να εγγυηθεί την καλη υποδοχή του κοινού, αποφεύγοντας την υπερβολική αναμονή έξω τις πιο θερμές ώρες», αλλά επίσης «να διαφυλάξει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού» και «να φροντίσει για την καλή συντήρηση των έργων».

Το ένα τέταρτο της Γαλλίας βρίσκεται σε επιφυλακή εξαιτίας ενός καύσωνα που ευνοεί επίσης τις πυρκαγιές σ' αυτό το πρώτο σαββατοκύριακο κατά το οποίο αναχωρούν μαζικά παραθεριστές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ, AFP