Γαλλία: Κλείνει πυρηνικούς αντιδραστήρες λόγω καύσωνα

Ο κρατικός ενεργειακός όμιλος της Γαλλίας (EDF) έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας τρεις πυρηνικούς αντιδραστήρες την Κυριακή, προειδοποιώντας παράλληλα ότι άλλοι επτά ακόμη ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσουν την ισχύ τους, καθώς συνεχίζεται ο καύσωνας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, πρόκειται για ένα απαραίτητο μέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να αποφευχθεί η απόρριψη υπερβολικά θερμού νερού σε ποτάμια που ήδη θερμαίνονται λόγω του καύσωνα.

Οι πυρηνικοί σταθμοί χρησιμοποιούν νερό από ποτάμια για την ψύξη των αντιδραστήρων τους. Στη συνέχεια αυτό το νερό επιστρέφει στα ποτάμια αλλά με υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με πριν.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για την πυρηνική ασφάλεια. Οι αντιδραστήρες είναι σε θέση να λειτουργούν υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Αυτά τα όρια αποσκοπούν στην προστασία της υδρόβιας χλωρίδας και πανίδας», δήλωσε εκπρόσωπος της EDF.

Η EDF ανέφερε ότι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες βρίσκονται επί του παρόντος εκτός λειτουργίας: η Μονάδα 2 στο Golfech (1.300 MW), η Μονάδα 3 στο Bugey (900 MW) και η Μονάδα 2 στο Chooz (1.450 MW). Μόνο οι τρεις αυτοί αντιδραστήρες που βρίσκονται εκτός λειτουργίας αντιπροσωπεύουν ισχύ 3,65 GW, που ισοδυναμεί με περίπου το 6% του εγκατεστημένου πυρηνικού στόλου της Γαλλίας, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 61 GW.

Με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, η Μονάδα 3 του Bugey προβλέπεται προς το παρόν να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 19 Ιουλίου, η Μονάδα 2 του Golfech έως τις 22 Ιουλίου και η Μονάδα 2 του Chooz έως τις 25 Ιουλίου.

Η δεύτερη διακοπή λειτουργίας στη Γαλλία μέσα σε λίγο διάστημα

Αυτή είναι η δεύτερη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που η EDF αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία πυρηνικών αντιδραστήρων λόγω της ακραίας ζέστης, μετά τον καύσωνα που έσπασε κάθε ρεκόρ και έπληξε τη Γαλλία τον Ιούνιο.

Η EDF δήλωσε στο Euronews ότι ο αντίκτυπος των ξηρασιών και των καυσώνων στην παραγωγή πυρηνικής ενέργειας παραμένει πολύ περιορισμένος. «Από το 2000, οι απώλειες παραγωγής που οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες των υδάτων των ποταμών και στις χαμηλές ροές τους αντιπροσώπευαν, κατά μέσο όρο, το 0,3% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του γαλλικού πυρηνικού στόλου».

Κοιτώντας προς το μέλλον, η EDF ανέφερε ότι διαθέτει ένα σχέδιο προσαρμογής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, το οποίο καλύπτει τις δραστηριότητές της στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας, της υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Με πληροφορίες από Euronews