Γαλλία και Ισπανία στις φλόγες: Πάνω από 250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν - «Έρχονται δύσκολες ώρες» λέει ο Σάντσεθ

Περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς οι μεγάλες πυρκαγιές συνεχίζουν να εξαπλώνονται, με τους ισχυρούς ανέμους να απειλούν κατοικημένες περιοχές γύρω από το Μπορντό και δυτικά της Μαδρίτης.

Στη Γαλλία, περίπου 197.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, σε μια επιχείρηση που ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές χαρακτήρισε πιθανότατα τη μεγαλύτερη εκκένωση σε περίοδο ειρήνης στην ιστορία της χώρας. Οι αρχές έδωσαν εντολή απομάκρυνσης ακόμη και σε δυτικά προάστια του Μπορντό, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την πόλη.

Αστυνομικοί πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι καλώντας τους κατοίκους να φύγουν, ενώ η εκκένωση επεκτάθηκε και σε περιοχές κοντά στο αεροδρόμιο. Από τη χερσόνησο Καπ Φερέ, κοντά στο Μπορντό, απομακρύνθηκαν περίπου 44.000 κάτοικοι και επισκέπτες, καθώς οι φλόγες απειλούσαν τον μοναδικό δρόμο που τη συνδέει με την ενδοχώρα. Εκατοντάδες έφυγαν με σκάφη και οι υπόλοιποι οδικώς. Περισσότερα από 50 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Η γαλλική κυβέρνηση κινητοποίησε 1.500 στρατιωτικούς για να συνδράμουν στις εκκενώσεις και να προστατεύσουν περιουσίες. Παράλληλα, στην επιχείρηση εντάσσεται στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος A400M, εξοπλισμένο ώστε να ρίχνει 20 τόνους επιβραδυντικού υλικού σε κάθε πτήση.

Facebook Twitter Φωτιά στην Ισπανία / Φωτ.: EPA

Οι πυρκαγιές έχουν κάψει σχεδόν 980.000 στρέμματα στη Γαλλία, έκταση-ρεκόρ σύμφωνα με τον Νουνιές. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες ενδέχεται να είναι δύσκολες στη Ζιρόντ, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις γίνονται ξανά δυσμενείς.

Εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία

Στην Ισπανία, περίπου 70.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές που απειλούνται από τις φωτιές, ενώ η κυβέρνηση κήρυξε για πρώτη φορά εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω δασικών πυρκαγιών.

Τα μεγαλύτερα μέτωπα μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης και στην επαρχία Άβιλα. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, έχουν καεί έως και 250.000 στρέμματα, έκταση μεγαλύτερη από το διπλάσιο της επιφάνειας του Παρισιού. Μόνο το Σάββατο απομακρύνθηκαν άλλοι 10.000 κάτοικοι, ενώ επτά ακόμη χωριά εκκενώθηκαν στην Άβιλα.

Facebook Twitter Φωτιά στη Γαλλία / Φωτ.: EPA

Δύο από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές ενώθηκαν την Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ενιαίο μέτωπο. Η πτώση της θερμοκρασίας και η αυξημένη υγρασία έδωσαν στις πυροσβεστικές δυνάμεις ένα περιθώριο για να περιορίσουν τις φλόγες, όμως οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι εξακολουθούν να απειλούν με νέες αναζωπυρώσεις.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι δύσκολες και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να προστατευθούν οι κατοικημένες περιοχές. Η υπουργός Υγείας κάλεσε τους κατοίκους της Μαδρίτης να αποφεύγουν την παραμονή και τη σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους λόγω της επιβαρυμένης ατμόσφαιρας.

Ισπανία: Ένας νεκρός σε φωτιά κοντά στη Βαλένθια

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ξεχωριστή πυρκαγιά στη Μανίσες, κοντά στη Βαλένθια. Εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο σε φαράγγι, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές. Ο θάνατός του δεν συνδέεται με τα μεγάλα μέτωπα δυτικά της Μαδρίτης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κινητοποιήσει αεροσκάφη και ελικόπτερα για τη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ βοήθεια στέλνουν μεταξύ άλλων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κροατία και η Τσεχία.

Facebook Twitter Φωτιά στη Γαλλία / Φωτ.: EPA

Οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν αφήσει τα δάση εξαιρετικά ξηρά, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών και μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση των μετώπων μέσα σε λίγα λεπτά.

Στην Ισπανία, οι πυρκαγιές έχουν κάψει από την αρχή του έτους περίπου 1,3 εκατομμύρια στρέμματα δασικής έκτασης, κατά ένα τρίτο περισσότερα από τον ετήσιο μέσο όρο της χώρας. Στη Γαλλία, τα σχεδόν 980.000 καμένα στρέμματα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική κρίση αυξάνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στεγνώνουν το έδαφος και τη βλάστηση, με αποτέλεσμα οι φωτιές να ξεσπούν ευκολότερα και να εξαπλώνονται γρηγορότερα. Η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Facebook Twitter Εκκένωση κατοίκων στην Ισπανία / Φωτ.: EPA

Η Γαλλία έχει επίσης στείλει 1,5 εκατομμύριο μάσκες για την προστασία των κατοίκων από τον καπνό, ενώ πυροσβεστικά συνεργεία ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από κατοικημένες περιοχές.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα της ευρωπαϊκής δύναμης πολιτικής προστασίας έχουν αναπτυχθεί στη Γαλλία, ενώ άλλα τέσσερα αεροσκάφη στέλνονται στην Ισπανία.

Με πληροφορίες από AFP, Le Monde, Guardian

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