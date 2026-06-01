Γαλλία και Βρετανία αναχαίτισαν ρωσικό πετρελαιοφόρο που φέρεται να παραβίασε τις κυρώσεις

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο προχώρησαν στην αναχαίτιση ενός πετρελαιοφόρου που φέρεται να συνδέεται με τη Ρωσία και να υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις, όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η επιχείρηση Γαλλίας και Βρετανίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (31/5) στον Ατλαντικό Ωκεανό, σε διεθνή ύδατα, με τη συμμετοχή του γαλλικού πολεμικού ναυτικού και τη στήριξη «αρκετών εταίρων, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Μακρόν ανέφερε ότι οι γαλλικές αρχές αναχαίτισαν το δεξαμενόπλοιο «Tagor», το οποίο, όπως υποστήριξε, προερχόταν από τη Ρωσία και βρισκόταν υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



Cette intervention a été effectuée en Atlantique, en haute mer,… pic.twitter.com/zxEslYjbUE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Γαλλία - Βρετανία: Η ανάρτηση Μακρόν για την επιχείρηση στον Ατλαντικό Ωκεανό

«Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε χθες το πρωί ένα νέο δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και προέρχεται από τη Ρωσία. Η αποφασιστικότητά μας παραμένει σταθερή και αμετακίνητη», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν τόνισε ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε «με απόλυτο σεβασμό στο Δίκαιο της Θάλασσας» και υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν τις διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν τους κανόνες της ναυσιπλοΐας και να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τέτοιου είδους πλοία, τα οποία συχνά κατηγορούνται πως δεν τηρούν βασικούς κανόνες ασφαλείας και διαφάνειας στις θαλάσσιες μεταφορές, αποτελούν απειλή τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών των δυτικών χωρών να περιορίσουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου μέσω του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», ενός δικτύου δεξαμενόπλοιων που συχνά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου με τρόπους που δυσκολεύουν τον εντοπισμό της προέλευσης και του τελικού προορισμού του φορτίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το φορτίο του πλοίου, τον προορισμό του ή τις περαιτέρω ενέργειες των γαλλικών και βρετανικών αρχών.

Με πληροφορίες από Independent