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Γαλλία: Η στιγμή που άλογα τρέχουν πανικόβλητα για να γλιτώσουν από τη φωτιά

Κέντρο ιππασίας άφησε ελεύθερα τα άλογα, τα οποία κινδύνευαν από τη μεγάλη φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΑΛΟΓΑ ΓΑΛΛΙΑ Facebook Twitter
Άλογα τρέχουν εν μέσω πυρκαγιάς στη Γαλλία / Φωτ.: X
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Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο, το οποίο διασταυρώθηκε επισήμως από το πρακτορείο Reuters, που αποτυπώνει άλογα να τρέχουν πανικόβλητα, όσο μαίνεται η φωτιά στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Τα άλογα, όπως αποτυπώνεται στο σχετικό βίντεο, φαίνεται να απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από ιππικό κέντρο και άρχισαν να τρέχουν στους δρόμους προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μεγάλη φωτιά, που απειλούσε την πόλη Μπισκαρός, στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Βίντεο που καταγράφηκε το βράδυ της 23ης Ιουλίου δείχνει τα τρομαγμένα ζώα να καλπάζουν ανάμεσα σε σπίτια και οχήματα, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν την πόλη.

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στο Μπισκαρός, στο διαμέρισμα Λαντ (Landes), κατακαίγοντας περίπου 36.000 δασικά στρέμματα και οδηγώντας στην προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 30.000 κατοίκων. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα άλογα αφέθηκαν ελεύθερα ώστε να μην εγκλωβιστούν στις εγκαταστάσεις του ιππικού κέντρου.

Η εξέλιξη της φωτιάς στη Γαλλία

Αξίζει να αναφερθεί πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη», για να περιορίσουν τη φωτιά στο Μπισκαρός καθώς δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, παρόλο που η εικόνα είναι βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι αρχές έχουν επιτρέψει σε χιλιάδες κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στις περιοχές που θεωρούνται πλέον ασφαλείς, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν πιθανές αναζωπυρώσεις.

Την ίδια ώρα, η Γαλλία εξακολουθεί να δίνει μάχη με τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών. Το μεγαλύτερο μέτωπο βρίσκεται στη Ζιρόντ, κοντά στο Μπορντό, όπου έχουν καεί περισσότερα από 42.000 εκτάρια γης και περίπου 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Συνολικά, σε Γαλλία και Ισπανία οι εκκενώσεις ξεπερνούν τις 300.000, ενώ οι αρχές προετοιμάζονται για νέο κύμα καύσωνα που αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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