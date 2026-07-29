Γαλλία: Η πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό παραμένει σταθερή - Αυξημένος ο κίνδυνος για αναζωπυρώσεις

Η φωτιά που έχει κάψει 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, «παραμένει σταθερή» σήμερα το πρωί, σύμφωνα με ανακοίνωση της νομαρχίας.

Εντούτοις, η έντονη ζέστη και οι ισχυροί άνεμοι που αναμένονται μέσα στην ημέρα κινδυνεύουν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

«Η νύκτα ήταν ήρεμη, η πυρκαγιά σήμερα το πρωί παραμένει σταθερή με πολλές αναζωπυρώσεις να τίθενται γρήγορα υπό έλεγχο στη διάρκεια της νύκτας», δήλωσε η Σοφί Μπροκά νομάρχης της Ζιρόντ.

Υπενθυμίζεται ότι έχει περάσει μία εβδομάδα από το ξέσπασμα της μεγαλύτερης δασικής πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1949, όταν κάηκαν περίπου 500.000 στρέμματα.

«Η καμένη επιφάνεια δεν άλλαξε», διευκρίνισε η ίδια.

Νέος καύσωνας στη Γαλλία

Ωστόσο οι μετεωρολογικές συνθήκες παραμένουν «δυσμενείς» σήμερα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέβει και να φτάσει ως τους 41°C στο κεντρικό τμήμα της Γαλλίας και τους 38°C στις παράκτιες περιοχές. Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα από το μεσημέρι. Εκτός από τη ζέστη οι άνεμοι που θα πνέουν κινδυνεύουν να τροφοδοτήσουν εκ νέου τις φλόγες.

Οι αρχές αναμένουν ότι από το απόγευμα θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με ριπές που θα φτάνουν τα 30 με 45 χιλιόμετρα την ώρα και χαμηλή υγρασία. Για αύριο Πέμπτη έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καταιγίδες.

A firefighter deployed to the Gironde fires in France on Monday showed the intense reality on the ground as he filmed his perspective using Meta glasses.



The footage gives a glimpse into the severity of the wildfires in France.https://t.co/VXKubFShy9 pic.twitter.com/K0CGiMOFsf — Sky News (@SkyNews) July 28, 2026

Δεδομένων αυτών των καιρικών συνθηκών, οι πυροσβέστες στη Ζιρόντ προειδοποίησαν για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο αναζωπύρωσης πυρκαγιών» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Χθες λόγω των συνθηκών αυτών αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά 4.000 τουρίστες από κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες στο παραθαλάσσιο θέρετρο Λακανό, 50 χλμ. δυτικά του Μπορντό.

Μετά το ξέσπασμα αυτής της πρωτοφανούς πυρκαγιάς 222.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους από 24 τοποθεσίες.

Χθες το βράδυ 57.000 κάτοικοι τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό, οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, δήλωσε η Μπροκά.

Ένα τεράστιο έργο μήκους 127 χιλιομέτρων «τακτικής εκκαθάρισης», το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχει στόχο να στερήσει από την πυρκαγιά «καύσιμο» και να εμποδίσει την εξάπλωσή της, σύμφωνα με την Ένωση Προάσπισης των Δασών από τις Πυρκαγιές στην περιοχή της Ακουιτανίας (DFCI).

«126 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί από την έναρξη της πυρκαγιάς», επεσήμανε η νομαρχία.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters και ΑΠΕ-ΜΠΕ

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