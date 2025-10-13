Γαλλία: Η νέα κυβέρνηση διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό «πριν από το τέλος της χρονιάς»

Η γαλλική προεδρία παρουσίασε το βράδυ της Κυριακής τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αποτελείται από πολιτικούς και τεχνοκράτες- μάλλον άγνωστους στο ευρύ κοινό- «προερχόμενους από την κοινωνία των πολιτών», σε μια προσπάθεια να εξέλθει η Γαλλία από την πολιτική αστάθεια.

Η κυβέρνηση αυτή, στην οποία ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό ηγείται του υπουργείου Εξωτερικών, και το υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων επιστρέφει στην απερχόμενη υπουργό Εργασίας Κατρίν Βοτρέν, που «διορίζεται για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό στη Γαλλία πριν από το τέλος της χρονιάς», δήλωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Έχει διοριστεί μια κυβέρνηση με αποστολή να παράσχει στη Γαλλία έναν προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους. Ευχαριστώ τις γυναίκες και τους άνδρες που είναι ελεύθερα αφοσιωμένοι σε αυτήν την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα. Μόνο ένα πράγμα έχει σημασία: τα συμφέροντα της χώρας» έγραψε ο Λεκορνί.

Γαλλία: Ποιοι είναι στη νέα κυβέρνηση

Η νέα κυβέρνηση περιλαμβάνει 34 υπουργούς και υφυπουργούς, που αποτελείται από παλιά και νέα πρόσωπα.

Η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία αποτελείται από: