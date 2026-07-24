Γαλλία: Η κυβέρνηση συγκάλεσε εκτάκτως το διυπουργικό όργανο για τις φωτιές

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε το διυπουργικό όργανο διαχείρισης κρίσεων για τις δασικές φωτιές που μαίνονται σε αρκετές περιοχές.

Από τις φωτιές έχουν πληγεί κυρίως οι περιφέρειες Ζιρόντ και Λαντ, στα νοτιοδυτικά, όπως έγινε γνωστό.

«Οι υπουργοί Εσωτερικών, Ενόπλων Δυνάμεων, Υγείας, Μεταφορών και Περιβάλλοντος» θα συμμετάσχουν σε αυτήν τη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το Ματινιόν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «θα κάνουν τα πάντα για να προστατεύσουν» το Μπορντό, την ώρα που η πυρκαγιά, η οποία έχει ήδη κάψει 140.000 στρέμματα, κατευθύνεται προς την πόλη αυτή.

Ο υπουργός είπε πάντως ότι «προς το παρόν» δεν απειλείται η μεγαλούπολη. «Προφανώς θα κάνουμε τα πάντα για την προστατεύσουμε με χερσαία μέσα» και με τη βοήθεια του στρατού, τόνισε, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TF1.

Σύμφωνα με τον Νουνιέζ, οι αρχές έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στην απομάκρυνση 110.000 κατοίκων από τις εστίες τους.

Διώξεις για τις φωτιές στη Γαλλία

Δύο άνδρες διώκονται για έκθεση τρίτων σε κίνδυνο, αφού συνελήφθησαν να καπνίζουν μέσα σε ένα δάσος στην περιοχή της Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου εκδηλώθηκαν τεράστιες πυρκαγιές.

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Την Τετάρτη, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά του Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, ο εισαγγελέας Ρενό Γκοντέλ προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν ποινικές κυρώσεις σε όσους ανάβουν φωτιές σε δάση ή πετούν αναμένες γόπες.

Φωτ.: ΕΡΑ

Φωτ.: ΕΡΑ

Ένας 29χρονος πιάστηκε να καπνίζει στη δασική περιοχή Λεζ-Καπ-Φερέ στη νύτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, τέθηκε υπό κράτηση και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα στο Μπορντό. Την ίδια ημέρα αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε έναν 26χρονο που κάπνιζε σε δάσος στο Λακανό και διαπίστωσαν ότι ο ίδιος την προηγούμενη ημέρα άναψε φωτιά για να κάνει μπάρμπεκιου στο σημείο όπου έκανε κάμπινγκ. Και αυτός τέθηκε υπό κράτηση και θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα το Σαββατοκύριακο.

🇫🇷 Des images publiées par des internautes montrent des chevaux galopant dans une rue de Biscarrosse, alors que des incendies de forêt ravagent le Sud-Ouest de la France. Le feu a parcouru plus de 2.500 hectares jusqu'aux portes de la ville et a provoqué l'évacuation de 23.000… pic.twitter.com/rPd68J0UdG — Agence France-Presse (@afpfr) July 24, 2026

Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε την Τετάρτη γύρω στο μεσημέρι, συνεχίζει να καταστρέφει τη λεκάνη του Αρκασόν έχοντας κάψει μέχρι τώρα 140.000 στρέμματα. Ο εισαγγελέας επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε από ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα, το οποίο χρησιμοποιούσαν εργάτες μιας εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό του χώρου γύρω από μια γραμμή υψηλής τάσης. Η χρήση του μηχανήματος επιτρεπόταν εκείνη την ώρα καθώς η απαγόρευση για «όλες τις δασικές εργασίες με χρήση θερμικών κινητήρων» τέθηκε σε ισχύ λίγες ώρες αργότερα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP