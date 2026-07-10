Γαλλία: Η κυβέρνηση ενεργοποιεί το σχέδιο Orsec για τις υψηλές θερμοκρασίες - Τι προβλέπει

Η κυβέρνηση της Γαλλίας προχώρησε την Παρασκευή σε μία πρωτοφανή κίνηση, ενεργοποιώντας το «σχέδιο Orsec για την ακραία ζέστη».

Το εν λόγω σχέδιο αφορά τα διαμερίσματα που βρίσκονται αντιμέτωπα με νέο κύμα καύσωνα, το οποίο προβλέπεται να διαρκέσει έως και την επόμενη εβδομάδα.

Γαλλία: Τι είναι το σχέδιο «Orsec» και πού ενεργοποιήθηκε

Το «σχέδιο Orsec για την ακραία ζέστη» ενεργοποιήθηκε στα διαμερίσματα που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες και αφορά τα Morbihan (56), Ille-et-Vilaine (35), Mayenne (53), Sarthe (72), Loire-Atlantique (44), Vendée (85), Maine-et-Loire (49), Vienne (86) και Deux-Sèvres (79).

«Έχουν προηγηθεί διαβουλεύσεις, ανταλλαγές απόψεων και σχετική προεργασία», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

Εννέα διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν την Παρασκευή σε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, ενώ 72 βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η προειδοποίηση για τον καύσωνα θα επεκταθεί το Σάββατο στις 12:00 σε 24 διαμερίσματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των διαμερισμάτων της περιφέρειας Ιλ-ντε-Φρανς, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Το σχέδιο Orsec αποτελεί μηχανισμό έκτακτης απόκρισης και παροχής βοήθειας για εξαιρετικά συμβάντα και μέχρι σήμερα έχει ενεργοποιηθεί κυρίως σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι πλημμύρες.

Pour vendredi 10 juillet :

🔴9 départements en vigilance rouge canicule

🟠72 départements en vigilance orange canicule

Pour samedi 11 juillet :

🔴24 départements en vigilance rouge canicule

🟠56 départements en vigilance orange canicule pic.twitter.com/lEtTcFhcBe — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 10, 2026

Γαλλία: Οι πυρκαγιές έχουν κάψει διπλάσια έκταση σε σχέση με πέρυσι

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει μέχρι στιγμής φέτος στη Γαλλία διπλάσια έκταση γης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος.

Η ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα καύσωνα από τον Μάιο, με τμήμα της δυτικής Γαλλίας να βρίσκεται την Παρασκευή υπό το αυστηρότερο επίπεδο προειδοποίησης για ζέστη, ενώ πυρκαγιές μαίνονται σε αρκετές περιοχές της χώρας την τελευταία εβδομάδα.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο θανατηφόρο επεισόδιο ακραίων καιρικών φαινομένων, των οποίων η ολοένα συχνότερη εμφάνιση τις τελευταίες δεκαετίες έχει συνδεθεί από τους επιστήμονες με την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.

«Από τις αρχές του έτους, έχουμε καταγράψει λίγο περισσότερες από 8.000 εστίες πυρκαγιάς στη χώρα μας, που αντιστοιχούν σε εκτιμώμενη καμένη έκταση άνω των 25.000 εκταρίων (250 τετραγωνικών χιλιομέτρων)», δήλωσε ο γενικός διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Ζουλιέν Μαριόν. «Πρόκειται περίπου για το διπλάσιο σε σχέση με ό,τι είχε καταγραφεί μέχρι την ίδια ημερομηνία πέρυσι», πρόσθεσε.

Το Ανώτατο Συμβούλιο για το Κλίμα της Γαλλίας προειδοποίησε την Πέμπτη ότι οι πολιτικές της χώρας για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι «ανεπαρκείς».

«Μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη ζώνη», προειδοποίησε μία από τις ειδικούς του Συμβουλίου, η Βαλερί Μασόν-Ντελμότ. «Οι υποδομές μας, ο χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικοσυστήματά μας, καθώς και η διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων και των κοινωνικοπολιτισμικών πρακτικών μας έχουν εξελιχθεί με βάση ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον».

Καύσωνας στη Γαλλία: Η χώρα κατέγραψε περισσότερους από 2.000 θανάτους

Στη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, η χώρα κατέγραψε περισσότερους από 2.000 επιπλέον θανάτους, ενώ ακόμη 300 θάνατοι σημειώθηκαν κατά την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα ανοίξει τα λεγόμενα «κέντρα δροσιάς» για ευάλωτα μέλη του πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι και άστεγοι.

Από τις 30.000 μονάδες κλιματισμού που έχει δεσμευτεί να διαθέσει στα νοσοκομεία της χώρας, έχουν ήδη παραδοθεί και εγκατασταθεί 6.000, δήλωσε την Παρασκευή η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζεόν. Στη Γαλλία λειτουργούν περισσότερες από 2.900 υγειονομικές δομές, σύμφωνα με στοιχεία του περασμένου έτους.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France, οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστούν έως και την Ημέρα της Βαστίλης, την εθνική εορτή της Γαλλίας, στις 14 Ιουλίου.

Με πληροφορίες από Euronews

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