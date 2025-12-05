Γαλλία: Η κυβέρνηση αυξάνει την ασφάλεια σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις λόγω «πολύ υψηλού» κινδύνου τρομοκρατίας

Η Γαλλία ενισχύει δραστικά την ασφάλεια γύρω από τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τις εορταστικές εκδηλώσεις, μετά την προειδοποίηση του υπουργού Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ για «πολύ υψηλό» επίπεδο τρομοκρατικής απειλής.

Σε επείγον έγγραφο που εστάλη την Τετάρτη σε όλες τις περιφερειακές αρχές, ο υπουργός ζήτησε να θεωρηθούν οι αγορές και οι υπαίθριες εκδηλώσεις «στόχοι υψηλού κινδύνου», υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν αποτελέσει στόχο επιθέσεων στο παρελθόν, όπως στη Μαγδεμβούργη τον περασμένο Δεκέμβριο και στο Στρασβούργο το 2018.

Οι αρχές σε όλη τη χώρα καλούνται να ενισχύσουν τη διαχείριση των πλήθων, να περιορίσουν την πρόσβαση οχημάτων σε μεγάλες διοργανώσεις και να αξιοποιήσουν πλήρως τα συστήματα επιτήρησης. Τα μέτρα αφορούν όχι μόνο την αστυνομία αλλά και δήμους, ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας, μέσα μεταφοράς αλλά και εθελοντικές ομάδες. Παράλληλα, αστυνομικοί και στρατιώτες θα πρέπει να έχουν «ορατή και αποτρεπτική παρουσία» σε πολυσύχναστους χώρους.

Τα αυξημένα μέτρα έρχονται λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Παρισιού να ακυρώσει τη μεγάλη συναυλία της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στα Ηλύσια Πεδία. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμενόταν να συγκεντρωθούν, αλλά η αστυνομία προειδοποίησε για σοβαρό κίνδυνο ποδοπατήματος και συμπλοκών, καθώς σε προηγούμενες χρονιές είχαν καταγραφεί περιστατικά που προκάλεσαν ανησυχία.

Η ματαίωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Ο Μπρουνό Ρεταγιό των Ρεπουμπλικάνων μίλησε για «παράδοση στη βαρβαρότητα», υποστηρίζοντας ότι το Παρίσι «οφείλει να επιτρέπει στιγμές συλλογικού εορτασμού». Από την πλευρά της Αριστεράς, ο Εμανουέλ Γκρεγουάρ χαρακτήρισε την απόφαση «αποτυχία ευθύνης» και προειδοποίησε ότι τέτοια μέτρα υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή της πόλης.

Άλλοι ωστόσο χαιρέτισαν την ακύρωση. Η δήμαρχος του 8ου διαμερίσματος, Ζαν ντ’Οτεσερ, τόνισε ότι η λεωφόρος «δεν είναι σχεδιασμένη για να υποδέχεται τόσο μεγάλους όγκους κοινού», επισημαίνοντας τις περσινές συμπλοκές και τους κινδύνους για παιδιά.

Παρά την ακύρωση της συναυλίας, το Παρίσι θα προχωρήσει κανονικά με το μεγάλο θέαμα πυροτεχνημάτων τα μεσάνυχτα, ενώ στη θέση της συναυλίας θα μεταδοθεί μαγνητοσκοπημένο πρόγραμμα, γυρισμένο στην Πλας ντε λα Κονκόρντ.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η Γαλλία εισέρχεται στην κορύφωση της εορταστικής περιόδου με ανησυχίες για μαζικές συγκεντρώσεις και αυξημένη πίεση στα σώματα ασφαλείας, τα οποία πέρυσι είχαν κινητοποιήσει περισσότερους από 6.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες μόνο στο Παρίσι και τα προάστιά του.

Με πληροφορίες από Telegraph