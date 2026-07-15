Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε το νομοσχέδιο για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας ενέκρινε νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας υπό αυστηρές προϋποθέσεις, έπειτα από χρόνια πολιτικής αντιπαράθεσης και αλλεπάλληλων αλλαγών στο κείμενο.

Οι βουλευτές ψήφισαν υπέρ με 291 ψήφους έναντι 241, σε μια διαδικασία που μπορεί να φέρει τη Γαλλία δίπλα στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αποποινικοποιήσει, με διαφορετικούς όρους η καθεμία, μορφές υποβοηθούμενου θανάτου.

Το νομοσχέδιο είχε απορριφθεί τρεις φορές από τη Γερουσία, την άνω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου, όπου κυριαρχούν δεξιά κόμματα. Πριν τεθεί σε ισχύ, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να παραπέμψει τμήματά του στο Συνταγματικό Συμβούλιο, προκειμένου να εξεταστεί αν είναι συμβατά με το Σύνταγμα.

Η ρύθμιση θα αφορά ενήλικες Γάλλους πολίτες με «σοβαρή και ανίατη» ασθένεια που απειλεί τη ζωή τους και βρίσκεται σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο. Η ασθένεια θα πρέπει να προκαλεί συνεχή σωματική ή ψυχική οδύνη, η οποία είναι αφόρητη ή δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία.

Ο ασθενής θα πρέπει να εκφράζει ελεύθερα την πρόθεσή του σε γιατρό. Εκείνος θα λαμβάνει την απόφαση μετά από διαβούλευση, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη γαλλική Εθνοσυνέλευση / Φωτ.: EPA

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, θα ακολουθεί περίοδος σκέψης δύο ημερών. Στη συνέχεια, ο ασθενής θα πρέπει να χορηγεί ο ίδιος τη θανατηφόρα ουσία. Αν δεν είναι σε θέση να το κάνει, η διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιείται από γιατρό ή νοσηλευτή.

Η απόφαση του ασθενούς θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον γιατρό την ίδια ημέρα της διαδικασίας.

Η συζήτηση στη Γαλλία παραμένει έντονα φορτισμένη. Η Καθολική Εκκλησία και τμήματα του ιατρικού κόσμου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των Γάλλων υποστηρίζει το δικαίωμα των ασθενών τελικού σταδίου να επιλέγουν ανάμεσα στην παρηγορητική φροντίδα και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Γαλλία: Τα τρία σημεία που θα εξετάσει το Συνταγματικό Συμβούλιο

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει στηρίξει εδώ και καιρό τη θέσπιση νομοθεσίας για το τέλος της ζωής. Ωστόσο, η απόφασή του να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πριν από δύο χρόνια καθυστέρησε σημαντικά τη διαδικασία.

Από το 2024, οι Γάλλοι πρωθυπουργοί εμφανίζονταν επιφυλακτικοί απέναντι στο νομοσχέδιο. Ο Λεκορνί έχει επίσης εκφράσει επιφυλάξεις για ορισμένες προβλέψεις του. Το γραφείο του ανέφερε ότι, παρότι η Εθνοσυνέλευση συζήτησε εκτενώς το κείμενο, η Γερουσία δεν επέτρεψε τον έλεγχο που θα ανταποκρινόταν τόσο στις προσδοκίες των υποστηρικτών του όσο και στις ανησυχίες όσων φοβούνται προβλήματα στην εφαρμογή του.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε από το Συνταγματικό Συμβούλιο να εξετάσει τρία σημεία. Πρώτον, την περίοδο σκέψης των δύο ημερών, την οποία οι αντίπαλοι του νομοσχεδίου θεωρούν πολύ σύντομη. Δεύτερον, τη δυνατότητα ασθενών που τελούν υπό νομική προστασία λόγω μειωμένης κρίσης να δίνουν ελεύθερη και ενημερωμένη συναίνεση. Τρίτον, τον ρόλο των δομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας που έχουν ως αποστολή την παρηγορητική φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία επιτρέπεται ήδη με διαφορετικά νομικά πλαίσια. Η Ολλανδία και το Βέλγιο τη νομιμοποίησαν το 2002 για ανθρώπους με αφόρητη οδύνη από ανίατη ασθένεια, ενώ η Ελβετία την επιτρέπει εδώ και χρόνια, υπό τον όρο ότι το πρόσωπο που βοηθά τον ασθενή δεν έχει προσωπικό όφελος από τον θάνατό του.

Στη Βρετανία, αντίστοιχη συζήτηση βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη. Νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Αγγλία και την Ουαλία «πάγωσε» νωρίτερα φέτος και αναμένεται να επιστρέψει στο κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC