Διεθνή

Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Η ψηφοφορία αποτέλεσε την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία για τον Λεκορνί, ο οποίος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα μετά από μια εβδομάδα

LifO Newsroom
Φωτ: EPA

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής που κατέθεσε η Ανυπότακτη Γαλλία κατά της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, λίγες μόλις ημέρες μετά τον επαναδιορισμό του στην πρωθυπουργία. Υπέρ ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την ανατροπή της κυβέρνησης απαιτούνταν 289 ψήφοι.

Η ψηφοφορία αποτέλεσε την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία για τον Λεκορνί, ο οποίος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα μετά από μια εβδομάδα πολιτικής αναταραχής και σύντομη παραίτηση που βύθισε τη χώρα σε αβεβαιότητα. Η κυβέρνησή του βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, από την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν και τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η απόρριψη των προτάσεων θεωρούνταν αναμενόμενη, μετά την απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να μην τις υπερψηφίσει. Το κόμμα είχε χαιρετίσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού έως το 2028 — μια υποχώρηση του πρωθυπουργού που στόχευε να αποσπάσει κοινοβουλευτική στήριξη και να αποφύγει νέες εκλογές.

Η εφημερίδα Le Figaro σχολίασε πως «μια δαμόκλειος σπάθη εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από τον Λεκορνί», καθώς η κυβέρνησή του στηρίζεται σε εύθραυστες ισορροπίες και εξαρτάται από τη στάση βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων και των Σοσιαλιστών, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκλίνουν από την επίσημη κομματική γραμμή.

Διεθνή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ