Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση απέρριψε την πρόταση μομφής που κατέθεσε η Ανυπότακτη Γαλλία κατά της κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, λίγες μόλις ημέρες μετά τον επαναδιορισμό του στην πρωθυπουργία. Υπέρ ψήφισαν 271 βουλευτές, ενώ για την ανατροπή της κυβέρνησης απαιτούνταν 289 ψήφοι.

Η ψηφοφορία αποτέλεσε την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία για τον Λεκορνί, ο οποίος ανέλαβε εκ νέου καθήκοντα μετά από μια εβδομάδα πολιτικής αναταραχής και σύντομη παραίτηση που βύθισε τη χώρα σε αβεβαιότητα. Η κυβέρνησή του βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής, από την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν και τον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, η απόρριψη των προτάσεων θεωρούνταν αναμενόμενη, μετά την απόφαση του Σοσιαλιστικού Κόμματος να μην τις υπερψηφίσει. Το κόμμα είχε χαιρετίσει την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού έως το 2028 — μια υποχώρηση του πρωθυπουργού που στόχευε να αποσπάσει κοινοβουλευτική στήριξη και να αποφύγει νέες εκλογές.

Η εφημερίδα Le Figaro σχολίασε πως «μια δαμόκλειος σπάθη εξακολουθεί να αιωρείται πάνω από τον Λεκορνί», καθώς η κυβέρνησή του στηρίζεται σε εύθραυστες ισορροπίες και εξαρτάται από τη στάση βουλευτών των Ρεπουμπλικάνων και των Σοσιαλιστών, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκλίνουν από την επίσημη κομματική γραμμή.