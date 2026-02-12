Γαλλία: Η δίκη της Μαρίν Λεπέν ολοκληρώνεται με την συμμετοχή της στις εκλογές να βρίσκεται σε κίνδυνο

Στη Γαλλία ολοκληρώθηκε η δίκη κατά της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση, της οποίας η απόφαση θα καθορίσει αν η ηγέτιδα της ακροδεξιάς μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027

Οι συνήγοροι υπεράσπισης της Λεπέν δήλωσαν στο Εφετείο του Παρισιού ότι η πελάτισσά τους δεν ευθύνεται για την οργάνωση ενός συστήματος κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η δικηγόρος της Λεπέν, Σάντρα Σιράκ Κολαρίκ, δήλωσε στο δικαστήριο την Τετάρτη: «Σε καμία περίπτωση η Μαρίν Λεπέν δεν φαντάστηκε ότι παραβίασε τους κανόνες». Πρόσθεσε: «Ποτέ στη ζωή της δεν θα δεχόταν σκόπιμα να συντάξει ένα ψευδές συμβόλαιο».

Η Λεπέν, 57 ετών, αρνείται ότι οργάνωσε ένα ψεύτικο πρόγραμμα απασχόλησης για να υπεξαιρέσει κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δήλωσε στο δικαστήριο ότι όλα τα συμβόλαια εργασίας για τους βοηθούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν διαφανή και «δεν έχουμε την αίσθηση ότι έχουμε διαπράξει το παραμικρό έγκλημα».

Η υπόθεση εις βάρος της Μαρίν Λεπέν

Η ηγέτιδα του αντιμεταναστευτικού Εθνικού Ράλι (RN) ήταν μία από τις κορυφαίες υποψήφιες για τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους μέχρι τον περασμένο Μάρτιο, όταν η καταδίκη της στη δίκη για τις ψεύτικες θέσεις εργασίας οδήγησε στον αποκλεισμό της από την υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα.

Οι δικαστές της δίκης αποφάνθηκαν ότι η Λεπέν βρισκόταν «στο επίκεντρο» ενός προσεκτικά οργανωμένου συστήματος υπεξαίρεσης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2004 έως το 2016.

Της απαγόρευσαν να υποβάλει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα για πέντε χρόνια, με άμεση ισχύ, και της επέβαλαν ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με δύο από αυτά να είναι με αναστολή και τα άλλα δύο να εκτίονται εκτός φυλακής με ηλεκτρονικό βραχιόλι. Της επέβαλαν επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Η Λεπέν, η οποία είναι δικηγόρος, άσκησε έφεση. Κατά τη διάρκεια της έφεσης, προσπάθησε να ανατρέψει την ετυμηγορία και την ποινή, αρνούμενη τις κατηγορίες και επιμένοντας ότι ήθελε να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία.

Η ετυμηγορία και η ποινή – που θα ανακοινωθούν στις 7 Ιουλίου – θα καθορίσουν το πολιτικό της μέλλον και αν θα μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για τέταρτη φορά στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Εάν όχι, θα αντικατασταθεί από τον προστατευόμενό της και πρόεδρο του κόμματος, τον 30χρονο Ζορντάν Μπαρντελά.

Την περασμένη εβδομάδα, οι εισαγγελείς ζήτησαν από τους δικαστές του εφετείου να διατηρήσουν την πενταετή απαγόρευση εκλογής της Λεπέν. Εάν οι δικαστές ικανοποιήσουν το αίτημα αυτό, πιθανότατα δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Τι ανέφεραν οι εισαγγελείς

Οι εισαγγελείς δήλωσαν στο εφετείο ότι η Λεπέν βρισκόταν στο επίκεντρο ενός «μελετημένου», «κεντρικού» και σχεδόν «βιομηχανικού» συστήματος για την υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ανέφεραν ότι τα χρήματα των φορολογουμένων που διατέθηκαν στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αμοιβή των βοηθών τους με έδρα το Στρασβούργο ή τις Βρυξέλλες είχαν καταχραστεί από το κόμμα από το 2004 έως το 2016, για να πληρωθούν οι δικοί του εργαζόμενοι στη Γαλλία, κατά παράβαση των κανόνων του κοινοβουλίου.

Το προσωπικό στη Γαλλία δεν είχε καμία σχέση με το έργο που επιτελούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Η απώλεια για τα ευρωπαϊκά ταμεία εκτιμήθηκε σε 4,8 εκατ. ευρώ. Το κόμμα, που τότε ονομαζόταν Front National, πραγματοποίησε σημαντικές εξοικονομήσεις μέσω του συστήματος, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Ένας εισαγγελέας, ο Τιερί Ραμονατσό, επέκρινε τη Λεπέν για τις δημόσιες επιθέσεις της εναντίον των δικαστών μετά την περσινή απόφαση, όταν δήλωσε ότι μια «τυραννία των δικαστών» ήθελε να την εμποδίσει να συμμετάσχει στις προεδρικές εκλογές, τις οποίες διαφορετικά θα μπορούσε να κερδίσει.

Ο Ραμονατσό δήλωσε ότι οι δικαστές απλώς εφάρμοσαν τον νόμο που είχε ψηφιστεί από τους εκπροσώπους του λαού στο κοινοβούλιο. Είπε ότι η Λεπέν «επέλεξε να επιτεθεί στους δικαστές στην πολιτική σκηνή αντί να αναλογιστεί τα πράγματα για τα οποία της είχαν προσάψει».

Οι δικαστές θα εξετάσουν την ετυμηγορία τους για αρκετούς μήνες.

