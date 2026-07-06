Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους καθώς η φωτιά εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα

Μια φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη νοτιοδυτική Γαλλία ανάγκασε 10.000 άτομα να εκκενώσουν 24 μικρές πόλεις και χωριά κοντά στα ισπανικά σύνορα, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι οι ισχυροί άνεμοι της Δευτέρας θα εντείνουν περαιτέρω την πυρκαγιά.

Η φωτιά έχει κατακαύσει περίπου 4.600 εκτάρια στους πρόποδες των γαλλικών Πυρηναίων, ανέφερε ο τοπικός νομάρχης Πιερ Ρεγκνό ντε λα Μοτ σε ανάρτησή του στο X.

«Σήμερα το πρωί οι συνθήκες επιδεινώνονται και πάλι», προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό TF1. «Σήμερα η μάχη ξαναρχίζει».

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Γαλλία

Οι καύσωνες στις αρχές του καλοκαιριού στη Γαλλία και σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, τον Μάιο και τον Ιούνιο, έχουν κατακαύσει τεράστιες εκτάσεις γης, καθιστώντας τις ιδιαίτερα ευάλωτες στις πυρκαγιές φέτος.

Η πυρκαγιά στο Trevillach μαίνεται κοντά στην τρίτη ειδική διαδρομή του Tour de France. Οι τοπικές αρχές έχουν κλείσει τη διαδρομή για το κοινό, ώστε να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Αν και ο αγώνας θα συνεχιστεί, η αυτοκινητοπομπή των οχημάτων των ομαδών που ακολουθεί θα περιοριστεί πλέον στο ελάχιστο.

Στην ισπανική πλευρά των συνόρων, η πυρκαγιά κατέκαψε 2.200 εκτάρια – το 97% των οποίων βρίσκεται στην προστατευόμενη φυσική περιοχή Les Gavarres – αλλά οι καταλανικές αρχές ανακοίνωσαν αργά το Σάββατο ότι η κατάσταση ήταν σταθερή και ότι η πυρκαγιά θα είχε σβήσει εντελώς μέσα στην εβδομάδα.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν υπάλληλο εταιρείας που είχε αναλάβει σύμβαση με την περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας, ο οποίος είναι ύποπτος ότι προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας έναν τροχό δίπλα σε έναν δρόμο.

Νότια της Καταλονίας, στην ανατολική επαρχία του Καστεγιόν, 500 άτομα εκκένωσαν τα σπίτια τους μετά την εισβολή της πυρκαγιάς στο εθνικό πάρκο «Sierra de Espadan», όπου βρίσκεται ένα σημαντικό δάσος φελλωδών δρυών.

Με πληροφορίες από France 24 και Reuters