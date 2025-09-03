Γαλλία: Φέτος το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι των τελευταίων 125 ετών

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το τρίτο θερμότερο των τελευταίο των 125 ετών στη Γαλλία.

Το φετινό καλοκαίρι στη Γαλλία ήταν το τρίτο θερμότερο των τελευταίων 125 ετών, μετά από εκείνο του 2003 και το καλοκαίρι του 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Πιο αναλυτικά, η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025 ήταν στους 22,2 °C έναντι 22,7 °C που καταγράφηκε το 2022 και 23,1 °C το 2003.

Η υπηρεσία σημειώνει, ότι από το 1900, όποτε και άρχισε να καταγράφει τις θερμοκρασίες στη Γαλλία, τα 10 θερμότερα καλοκαίρια ήταν μέσα στον 21ο αιώνα και ειδικότερα, από το έτος 2003 και έπειτα.

Ο συνδυασμός των πυκνών βροχοπτώσεων την άνοιξη, της παρατεταμένης ανομβρίας που ακολούθησε και της αύξησης της θερμοκρασίας κατά το καλοκαίρι, έφεραν ως αποτέλεσμα τις μεγάλες φωτιές που έπληξαν φέτος τη Γαλλία.

Η θερμοκρασία πλησίασε η υπερέβη τους 40°C 33 φορές φέτος στη Γαλλία, ενώ κατά την τριακονταετία 1951-1980 αυτό είχε συμβεί μόνο πέντε φορές.