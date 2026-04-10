Γαλλία: Το fast food εκτοξεύεται στη «γενέτειρα» της haute cuisine, προκαλώντας ανησυχία στον κλάδο

Αλυσίδες fast food και fast casual καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη στη Γαλλία, σε μια αγορά που παραδοσιακά ταυτίζεται με την υψηλή γαστρονομία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Food Service Vision, τα έσοδα των εμπορικών αλυσίδων εστίασης ξεπέρασαν τα 20 δισ. ευρώ το 2023, αυξημένα κατά περίπου 30% σε σχέση με το 2019, ενώ το 2024 έφτασαν τα 21 δισ. ευρώ. Εκτιμήσεις της εταιρείας Gira δείχνουν ότι πλέον περισσότερο από το μισό της αγοράς προέρχεται από fast food και fast casual επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη αυτή στηρίζεται κυρίως στους νεότερους καταναλωτές και στη διάδοση μέσω των social media. Σε αυτό το περιβάλλον, η αλυσίδα Tasty Crousty έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της αγοράς, με παρουσία σε πολλές χώρες και σχέδια περαιτέρω επέκτασης.

Παράλληλα, η γαλλική αγορά προσελκύει και μεγάλες διεθνείς αλυσίδες. Εταιρείες όπως οι McDonald's, KFC, Burger King και Popeyes ενισχύουν την παρουσία τους, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα.

Η επέκταση αυτή δεν γίνεται χωρίς αντιδράσεις. Σε μικρότερες περιοχές, κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί κατά της δημιουργίας νέων καταστημάτων, επικαλούμενοι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Την ίδια ώρα, η τάση προκαλεί ανησυχία και στον χώρο της υψηλής γαστρονομίας. Δεκάδες σεφ με αστέρια Michelin έχουν προειδοποιήσει ότι το μοντέλο της γαλλικής κουζίνας, που βασίζεται στην ποιότητα των πρώτων υλών και στην εμπειρία του φαγητού, βρίσκεται υπό πίεση.

Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι οι αυξήσεις στο κόστος, οι ελλείψεις προσωπικού και η αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών δυσκολεύουν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα, αναλυτές σημειώνουν ότι το fast food στη Γαλλία δεν αποτελεί απαραίτητα φθηνότερη επιλογή. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος ενός γεύματος σε μεγάλες αλυσίδες προσεγγίζει εκείνο ενός απλού γεύματος σε μπιστρό.

Παρά τις πιέσεις, ορισμένοι επιχειρηματίες επιχειρούν να συνδυάσουν τα δύο μοντέλα, αναπτύσσοντας μορφές «ποιοτικού fast food» με έμφαση στις πρώτες ύλες και τη βιωσιμότητα.

Με πληροφορίες από CNN