Γαλλία: Επτά χρόνια φυλάκιση ζητούν οι εισαγγελείς για τον Σαρκοζί στην υπόθεση Καντάφι

Ποινή κάθειρξης επτά ετών σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί ζήτησαν την Τετάρτη οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της εφετειακής δίκης για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι στη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επανέλαβε ότι «δεν υπήρξε ούτε ένα σεντ από τη Λιβύη» στην προεκλογική εκστρατεία που τον οδήγησε στην εξουσία.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο πρώην πρόεδρος υπήρξε «ο υποκινητής» συμφωνίας με το καθεστώς Καντάφι για την εξασφάλιση οικονομικής στήριξης στην εκστρατεία του, με αντάλλαγμα τη συμβολή του στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της Λιβύης, σε μια περίοδο κατά την οποία το καθεστώς κατηγορούνταν για την εμπλοκή του σε δύο αεροπορικές βομβιστικές επιθέσεις.

Στην πρωτόδικη απόφαση, οι εισαγγελικές αρχές είχαν επίσης ζητήσει ποινή επτά ετών για κατηγορίες που περιλάμβαναν διαφθορά, παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας και αποδοχή υπεξαιρεμένων λιβυκών δημόσιων πόρων. Το δικαστήριο τελικά τον είχε καταδικάσει σε πέντε χρόνια φυλάκισης μόνο για την απόπειρα εξασφάλισης χρηματοδότησης από τη Λιβύη, αθωώνοντάς τον για τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Ο Σαρκοζί είχε οδηγηθεί πέρυσι στη φυλακή και έτσι έγινε ο πρώτος πρώην πρόεδρος της πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας που εκτίει ποινή κράτησης, πριν αποφυλακιστεί έπειτα από 20 ημέρες εν αναμονή της έφεσης.

Η απόφαση του εφετείου αναμένεται να ανακοινωθεί στις 30 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση καταδίκης, ο 71χρονος πρώην πρόεδρος θα μπορεί να προσφύγει στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας.

Μετά την αποχώρησή του από την προεδρία, ο Σαρκοζί έχει βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών υποθέσεων, τις οποίες απορρίπτει ως αβάσιμες. Έχει ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα σε δύο άλλες υποθέσεις, μία για υπέρβαση των ορίων προεκλογικών δαπανών στην αποτυχημένη εκστρατεία επανεκλογής του το 2012 και μία για απόπειρα άσκησης επιρροής σε δικαστικό λειτουργό.

Με πληροφορίες από Le Monde