Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι εναντίον πέντε ανθρώπων στη Μασσαλία - Νεκρός από πυρά αστυνομικών ο δράστης

Ένας άνδρας έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας στη Μασσαλία, αφού πέντε άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά έπειτα από επίθεση με μαχαίρι.

Ο άνδρας ήταν οπλισμένος με δύο μαχαίρια και ένα γκλοπ και αγνόησε τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών να αφήσει τα όπλα του, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εισαγγελέας της Μασσαλίας, Νικολά Μπεσόν.

Είχε εκδιωχθεί από ξενοδοχείο λόγω απλήρωτου λογαριασμού και είχε επιτεθεί σε ένα άτομο στο δωμάτιό του, πριν μαχαιρώσει τον διευθυντή του ξενοδοχείου και τον γιο του, πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς μπροστά από ένα εστιατόριο, κοντά στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας.

Ο Νικολά Μπεσόν περιέγραψε τον δράστη ως Τυνήσιο υπήκοο που διέμενε νόμιμα στη Γαλλία.

Μετά την εκδίωξή του από το ξενοδοχείο, ο εισαγγελέας είπε ότι ο άνδρας επέστρεψε οπλισμένος με μαχαίρια και επιτέθηκε σε τρία άτομα, πριν κατευθυνθεί στο μπαρ όπου προσπάθησε να μαχαιρώσει τον υπεύθυνο.

Οι πελάτες κατάφεραν να τον διώξουν και λίγο μετά έφτασε στο σημείο και η Αστυνομία. Ένα από τα θύματα που μαχαιρώθηκαν στο ξενοδοχείο ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο εισαγγελέας, ενώ τα άλλα δύο ήταν επίσης σοβαρά τραυματισμένα.

Με πληροφορίες από BBC