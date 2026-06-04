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Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός σε περιοχή που είχε εξαφανιστεί μια 11χρονη - Συνελήφθη 41χρονος

Ο άνδρας είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό ανηλίκου

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 11ΧΡΟΝΗ ΣΥΛΛΗΨΗ 41ΧΡΟΝΟΣ Facebook Twitter
Φωτ. Χ
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Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σήμερα κοντά στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε πριν από μία εβδομάδα ένα 11χρονο κορίτσι στη νοτιοδυτική Γαλλία, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγή που παρακολουθεί στενά την έρευνα.

Για την υπόθεση παραμένει υπό κράτηση ένας 41χρονος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε καμία δήλωση προς τις αρχές. Την Τετάρτη έγινε γνωστό ότι στο παρελθόν είχαν κατατεθεί εις βάρος του πολλές καταγγελίες και μηνύσεις, μεταξύ των οποίων και για βιασμό ανηλίκου.

Η έρευνα στη Γαλλία για την ανήλικη

Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε τη διενέργεια διοικητικής έρευνας προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή λανθασμένοι χειρισμοί σε προηγούμενες υποθέσεις που τον αφορούσαν. Δικηγόροι και οργανώσεις υπεράσπισης θυμάτων υποστηρίζουν ότι η εξαφάνιση της μικρής Λιανά έφερε στην επιφάνεια καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, διοικητικά σφάλματα και ελλιπή ενημέρωση των προηγούμενων θυμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η σορός εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε περιοχή όπου διεξάγονταν έρευνες για τον εντοπισμό της 11χρονης, κοντά σε γεωργική εγκατάσταση.

Ο εισαγγελέας Ολιβιέ Ναμπουλέ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, αναμένεται να μεταβεί στο σημείο, ενώ δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Την έβδομη ημέρα από την εξαφάνιση της Λιανά, περίπου 170 αστυνομικοί συνέχιζαν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε εθελοντές αναβάτες από τοπικό ιππικό κέντρο να συνδράμουν στις έρευνες, εξερευνώντας δασικές εκτάσεις νότια της Φλεράνς, της κοινότητας των 6.000 κατοίκων όπου το κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά.

Με πληροφορίες από AFP

Διεθνή

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