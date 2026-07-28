Γαλλία: Εντοπίστηκαν πτώματα πέντε βρεφών σε σπίτι ζευγαριού

Τα πτώματα πέντε βρεφών βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης στο σπίτι ενός ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η Le Parisien αναφέρει ότι μια 30χρονη γυναίκα γέννησε το βράδυ της Δευτέρας το τρίτο της παιδί, σε μια περίπτωση που χαρακτηρίζει ως άρνησης εγκυμοσύνης.

Η άρνηση εγκυμοσύνης αποτελεί μια σπάνια ψυχιατρική και μαιευτική διαταραχή, κατά την οποία η γυναίκα δεν συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος, συχνά μέχρι τη στιγμή του τοκετού. Στις περιπτώσεις αυτές, το σώμα της γυναίκας δεν εμφανίζει τα συνήθη εξωτερικά σημάδια, όπως η διόγκωση της κοιλιάς, ενώ η ίδια η γυναίκα δεν αισθάνεται τις κινήσεις του εμβρύου, καθιστώντας την κατάσταση μη ανιχνεύσιμη τόσο από την ίδια όσο και από το περιβάλλον της.

Ο σύζυγος βρήκε το πρώτο έμβρυο

Ο σύζυγός της, ο οποίος απουσίαζε όταν εκείνη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιά, αποφάσισε να ψάξει ορισμένα κουτιά στο σπίτι τους, μετά από καβγά που είχαν για το περιεχόμενό τους. Ενώ έψαχνε, ήρθε αντιμέτωπος με το σοκαριστικό θέαμα ενός σώματος σε προχωρημένη σήψη.

Ο άνδρας μετέφερε αμέσως τη σακούλα στο νοσοκομείο, οι υπεύθυνοι του οποίου ειδοποίησαν τις αρχές. Την υπόθεση ανέλαβε η ασφάλεια της Αβινιόν, η οποία πραγματοποίησε έφοδο στην κατοικία του ζευγαριού. Εκεί, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες σε κουτιά, σορούς που φαίνεται πως ανήκουν σε 4 έμβρυα.

Το ζευγάρι, που περιγράφεται ως μια ήσυχη οικογένεια, έχει ήδη δύο παιδιά, ηλικίας 8 και 12 ετών. Σύμφωνα με την Le Parisien, η 30χρονη νοσηλεύεται ακόμα στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει κάποιο ένταλμα σύλληψής.

Με πληροφορίες από Le Parisien