Γαλλία: «Είναι υποκρισία» - Ο Μπαρντελά στηρίζει την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής

Ο επικεφαλής της γαλλικής Ακροδεξιάς και πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά στήριξε ανοικτά την επαναλειτουργία των οίκων ανοχής και κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε ως «υποκρισία» γύρω από το ζήτημα της σεξεργασίας.

Αφορμή της παρέμβασης Μπαρντελά αποτέλεσε πρωτοβουλία βουλευτή του κόμματός του, ο οποίος ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση νόμου για την επαναφορά των λεγόμενων «maisons closes», που είχαν απαγορευτεί στη Γαλλία το 1946.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι οίκοι ανοχής θα λειτουργούν ως συνεταιρισμοί, με τη διαχείρισή τους να περνά αποκλειστικά στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων στη βιομηχανία του σεξ.

Μπαρντελά: «Σε ασφαλείς χώρους η επαναλειτουργία των οίκων ανοχής»

«Μπορούμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς, ελεγχόμενους χώρους, ώστε μια δραστηριότητα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς να μη γίνεται σε άθλιες και επικίνδυνες συνθήκες», δήλωσε ο Μπαρντελά σε τηλεοπτική του παρέμβαση το Σάββατο. «Για μένα, πρόκειται πρωτίστως για ζήτημα ασφάλειας», πρόσθεσε ο 30χρονος πολιτικός, που θεωρείται ένας από τους βασικούς διεκδικητές της προεδρίας στις εκλογές του 2027.

Ο ίδιος δεν δίστασε να συγκρίνει τους προτεινόμενους ελεγχόμενους χώρους με περιοχές όπως το δάσος της Βουλώνης στο Παρίσι, γνωστό για την παραβατικότητα και την εκτεταμένη σεξουαλική εκμετάλλευση: «Οι κλειστοί χώροι είναι πάντα καλύτεροι από τις παραγκουπόλεις», είπε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα επανέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Εθνικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτο κόμμα στις βουλευτικές εκλογές του 2024 και φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης για το μεταναστευτικό και την ακρίβεια. Στη Γαλλία, η πορνεία είναι νόμιμη, ωστόσο από το 2016 η πληρωμή για σεξ έχει ποινικοποιηθεί, μεταφέροντας την ευθύνη στους πελάτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόστιμα.

Μπαρντελά: Αποστάσεις από βασικές ενώσεις

Ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, που επεξεργάζεται τη σχετική πρόταση νόμου, υποστηρίζει ότι η νομοθεσία του 2016 όχι μόνο δεν προστάτευσε τους εργαζόμενους στο σεξ, αλλά επιδείνωσε τις συνθήκες ζωής τους, εξαναγκάζοντάς τους να εργάζονται «περισσότερο και σε ακόμη χειρότερες συνθήκες».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Μπαρντελά, λέγοντας πως «δεν μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής ήταν ιδιαίτερα θετικά», κατηγορώντας ευθέως το πολιτικό σύστημα για «υποκρισία στο συγκεκριμένο θέμα».

Η πρωτοβουλία, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η STRASS, η βασική ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο σεξ στη Γαλλία, αν και στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ των συνεταιριστικών δομών, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με τον Εθνικό Συναγερμό.

Η συζήτηση για την πορνεία, τα δικαιώματα των εργαζομένων και το μοντέλο ρύθμισης της αγοράς του σεξ επιστρέφει έτσι δυναμικά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με την Ακροδεξιά να επιχειρεί να εμφανιστεί ως δύναμη «ρεαλισμού» απέναντι σε ένα ζήτημα που παραμένει βαθιά διχαστικό για τη γαλλική κοινωνία.

Με πληροφορίες από AFP News Agency