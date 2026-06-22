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Γαλλία: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω ακραίου καύσωνα

Τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο τη θερμοπληξία λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: X - Police Nationale
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Δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Καρπαντρά της νότιας Γαλλίας, την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα.

Σύμφωνα με τη γαλλική εισαγγελία, τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ωστόσο οι αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο σενάριο τη θερμοπληξία λόγω των εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ειδοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα και έσπευσαν στο σημείο, όπου βρήκαν τα δύο παιδιά σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθουν στη ζωή.

Η μητέρα των παιδιών δέχθηκε ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Η Γαλλία σε κατάσταση συναγερμού

Η τραγωδία σημειώθηκε ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα σφοδρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών. Συνολικά 49 διαμερίσματα της χώρας έχουν τεθεί στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, σε μια πρωτοφανή κινητοποίηση των αρχών.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France έκανε λόγο για τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα σε εθνικό επίπεδο, προειδοποιώντας ότι περισσότερο από το 90% του πληθυσμού επηρεάζεται από τις συνθήκες καύσωνα.

Οι μετεωρολόγοι συγκρίνουν το φαινόμενο με τον καταστροφικό καύσωνα του 2003, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 15.000 ανθρώπους στη Γαλλία.

Τα πρώτα θύματα του καύσωνα

Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη συνδεθεί με σειρά θανάτων στη χώρα. Την Κυριακή, τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους στην περιοχή Ζιρόντ, ενώ η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι πνίγηκαν το Σαββατοκύριακο, καθώς αναζητούσαν ανακούφιση από τη ζέστη σε θάλασσες, ποτάμια και άλλους χώρους κολύμβησης.

Οι αρχές συνεχίζουν να απευθύνουν εκκλήσεις στους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν ενυδατωμένοι και να ελέγχουν τακτικά ηλικιωμένους και ευάλωτα άτομα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διεθνή

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