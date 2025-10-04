Γαλλία: Δύο νεκροί από την καταιγίδα Έιμι

Η καταιγίδα με την ονομασία Έιμι πλήττει τη Γαλλία, που σύμφωνα με τις αρχές, μετρά δύο νεκρούς.

Πληροφορίες μεταφέρουν, ότι ένας 48χρονος άνδρας πνίγηκε σήμερα στο Ετρετά, στη δυτική Γαλλία και άλλος ένας σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα, λόγω των σφοδρών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Έιμι.

Ο 48χρονος είχε πάει για μπάνιο το πρωί στο Ετρετά αλλά παρασύρθηκε από τα κύματα και δεν στάθηκε δυνατή η διάσωσή του. Όσο για το τροχαίο, αυτό σημειώθηκε στη βόρεια Γαλλία, έπειτα από πτώση δέντρου επάνω σε όχημα με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Βίντεο από τις πλημμύρες της κακοκαιρίας έχουν αναρτηθεί στα social media.

Οι πέντε βόρειες επαρχίες της Γαλλίας καθώς και εκείνη του Σεν-Μαριτίμ, έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό από το απόγευμα λόγω της καταιγίδας Έιμι που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη Βρετανία και την Ιρλανδία, αφήνοντας πίσω την έναν νεκρό.

Περίπου 5.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί στην περιοχή της Νορμανδίας. Η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί το μεσημέρι στα 3.000 από αυτά, όμως το απόγευμα οι άνεμοι ενισχύθηκαν και προκλήθηκαν νέες διακοπές.

Οι αρχές προτρέπουν τους οδηγούς οχημάτων στους αυτοκινητοδρόμους να μειώνουν την ταχύτητά τους.

Η καταιγίδα αναμένεται ότι θα εξασθενίσει αργότερα απόψε, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.