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Γαλλία: Δίδυμα 15 μηνών πέθαναν από πιθανή αφυδάτωση - Προσήχθησαν οι γονείς τους

Τα τέσσερα άλλα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αφυδάτωση

The LiFO team
The LiFO team
ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Getty Images
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Δύο δίδυμα κορίτσια, ηλικίας 15 μηνών, βρέθηκαν νεκρά στα κρεβάτια τους στη βόρεια Γαλλία, με τις αρχές να εξετάζουν ως πιθανή αιτία θανάτου την αφυδάτωση, σε μια περίοδο που η χώρα μετρά τις συνέπειες του ακραίου καύσωνα.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Μπεβράζ. Οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν βρήκαν τα δύο παιδιά νεκρά, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλέστηκε το γαλλικό πρακτορείο BFMTV. 

Τα τέσσερα άλλα παιδιά της οικογένειας, ηλικίας τριών, τεσσάρων, πέντε και έξι ετών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αφυδάτωση. Η κατάστασή τους δεν θεωρείται απειλητική για τη ζωή τους.

Οι γονείς προσήχθησαν τη Δευτέρα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες θανάτου των δύο παιδιών.

Ο δήμαρχος της Μπεβράζ, Αλί Μπεν Γιαχία, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η τοπική κοινωνία είναι βαθιά συγκλονισμένη από την τραγωδία. Ο ίδιος σημείωσε ότι η οικογένεια ήταν καλά ενταγμένη στη ζωή της κοινότητας.

Ο θάνατος των δύο παιδιών καταγράφεται μετά από εβδομάδα ακραίων θερμοκρασιών στη Γαλλία, όπου ο καύσωνας προκάλεσε αύξηση των θανάτων και πίεση στις υπηρεσίες υγείας και στα νεκροτομεία.

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THE LIFO TEAM

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