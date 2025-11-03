Γαλλία: Διαμαρτυρίες ακτιβιστών εναντίον της Shein για τις «sex dolls» με παιδικά χαρακτηριστικά

Γαλλίδες ακτιβίστριες της Femen προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από το νέο pop-up store της Shein στο πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, καταγγέλλοντας την εταιρεία μετά την πώληση «sex dolls με παιδικά χαρακτηριστικά».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις αναφορές ότι το κινεζικό brand διέθετε μέσω της ιστοσελίδας του, sex dolls που παρέπεμπαν σε παιδιά - ένα ζήτημα που έφερε την άμεση απόσυρσή τους από το εμπόριο, αλλά και την παρέμβαση των γαλλικών αρχών.

«Η ανακοίνωση είναι ανατριχιαστική», γράφει η εφημερίδα Le Parisien και συνεχίζει στην περιγραφή του προϊόντος, όπως το προωθούσε η εταιρεία: «Μια κούκλα με τα χαρακτηριστικά και το σώμα ενός κοριτσιού. Στα χέρια της, ένα αρκουδάκι. Δίπλα της, η περιγραφή: "σεξουαλική κούκλα (...) ανδρικό παιχνίδι αυνανισμού με ερωτικό σώμα". Όλα αυτά για 186,94 ευρώ».

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Κατανάλωσης και Καταστολής Απάτης της Γαλλίας, DGCCRF, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι υπέβαλε αναφορά στον εισαγγελέα κατά της Shein, υποστηρίζοντας πως «η περιγραφή και η κατηγοριοποίηση» των προϊόντων «καθιστούν δύσκολο να αμφισβητηθεί ο παιδοπορνογραφικός χαρακτήρας τους». Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης, η Shein γνωστοποίησε, ότι απέσυρε τις συγκεκριμένες κούκλες από την πλατφόρμα της και ότι διενεργεί εσωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Από φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Parisien, φαίνεται ότι επρόκειτο για κούκλες ύψους περίπου 80 εκατοστών.

«Φανταστείτε ένα παιδί που περιηγείται τυχαία στον ιστότοπο αναζητώντας μια κούκλα και πέφτει πάνω σε αυτά τα προϊόντα», δήλωσε στην εφημερίδα η αξιωματούχος της DGCCRF, Αλίς Βιλκό-Ντυτάρτ. Διαδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε και η οργάνωση Mouv'Enfants, που αγωνίζεται κατά της βίας κατά των παιδιών.

«Ξεπεράσαμε τα όρια», δηλώνει ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε και ο υπουργός Οικονομίας της Γαλλίας, Ρολάν Λεσκίρ, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της Shein, μιλώντας στο BFMTV τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου.

«Αυτά τα φρικτά αντικείμενα είναι παράνομα», τόνισε ο υπουργός, εκφράζοντας την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά κατά της εταιρείας.

«Αν τέτοιες πρακτικές επαναληφθούν, θα έχουμε το δικαίωμα -και εγώ θα το ζητήσω- να απαγορευθεί η πρόσβαση της πλατφόρμας Shein στην γαλλική αγορά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη γίνει αναφορά στον εισαγγελέα και ότι ξεκινά δικαστική έρευνα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ενημερώσει την Arcom, τη ρυθμιστική αρχή των μέσων και του διαδικτύου, καθώς η πλατφόρμα υπάγεται στη δικαιοδοσία της.

Ο Λεσκίρ υπενθύμισε ότι «για τρομοκρατικές πράξεις, διακίνηση ναρκωτικών ή περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απαγόρευση πρόσβασης μιας πλατφόρμας στη γαλλική αγορά».

«Ο νόμος είναι ξεκάθαρος: εάν τέτοιες συμπεριφορές επαναληφθούν ή αν τα παράνομα προϊόντα δεν αποσυρθούν, η κυβέρνηση μπορεί να το ζητήσει», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Le Parisien, France24