Γαλλία: «Δεν υπάρχει σχέδιο» για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών διαψεύδει ότι υπάρχει γαλλική πρωτοβουλία ή σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο.

Σε δήλωση που διαβιβάστηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργείο ανέφερε ότι «δεν υφίσταται γαλλικό σχέδιο» για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Παράλληλα, το Παρίσι υπογράμμισε ότι στηρίζει την πρόθεση των λιβανικών αρχών να προχωρήσουν σε απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ και έχει δηλώσει έτοιμο να συμβάλει στη διευκόλυνσή τους.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι το περιεχόμενο και η ατζέντα των ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων πρέπει να καθοριστούν αποκλειστικά από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Axios: Ο τερματισμός του πολέμου στον Λίβανο προϋποθέτει την αναγνώριση του Ισραήλ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios, το γαλλικό σχέδιο προβλέπει πως Ισραήλ και Λίβανος θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις - με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας - για μια «πολιτική διακήρυξη» που θα πρέπει να συμφωνηθεί μέσα σε έναν μήνα.

Οι συνομιλίες θα αρχίσουν σε επίπεδο ανώτερων διπλωματών και στη συνέχεια θα περάσουν στο επίπεδο των πολιτικών ηγετών. Οι γαλλικές αρχές επιθυμούν οι διαπραγματεύσεις να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η προτεινόμενη διακήρυξη θα περιλαμβάνει μια αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο, καθώς και δέσμευση της λιβανέζικης κυβέρνησης να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ.

Παράλληλα, οι δύο χώρες θα επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στην απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έβαλε τέλος στον πόλεμο του 2006, καθώς και στη συμφωνία εκεχειρίας του 2024.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου θα δεσμευτεί επίσης να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από το έδαφός της και να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου θα αναπτυχθούν εκ νέου νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ παράλληλα το Ισραήλ θα αποσυρθεί μέσα σε έναν μήνα από τα εδάφη που έχει καταλάβει από την αρχή του πολέμου. Οι δύο χώρες θα δεσμευτούν επίσης να χρησιμοποιούν τον μηχανισμό παρακολούθησης της εκεχειρίας που καθοδηγείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αντιμετώπιση παραβιάσεων και πιθανών απειλών.

Η τετλική φάση του σχεδίου

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας μη επίθεσης, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από πέντε θέσεις στον νότιο Λίβανο που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις από τον Νοέμβριο του 2024. Η τελική φάση του γαλλικού σχεδίου προβλέπει επίσης την οριστική οριοθέτηση των συνόρων ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, καθώς και μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, έως το τέλος του 2026.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν έχει ήδη ορίσει ομάδα διαπραγματευτών για πιθανές συνομιλίες με το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέθεσε στον πρώην υπουργό Ρον Ντέρμερ να διαχειριστεί τον «φάκελο του Λιβάνου» κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Ντέρμερ θα αναλάβει τις επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ και θα ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με τη λιβανέζικη κυβέρνηση εφόσον ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες.

Παραμένει πάντως ασαφές ποιος ακριβώς μέσα στην αμερικανική κυβέρνηση έχει αναλάβει την ευθύνη για τον φάκελο του Λιβάνου σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Πηγές με γνώση της κατάστασης αναφέρουν ότι ένα από τα πρώτα καθήκοντα του Ντέρμερ θα είναι να συντονιστεί με την κυβέρνηση Τραμπ για το ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Αμερικανού μεσολαβητή.

Παρότι η γαλλική πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις, Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια συμφωνία θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί χωρίς ισχυρή ηγετική παρέμβαση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.