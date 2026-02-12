Γαλλία: Βρέφη εντοπίστηκαν νεκρά σε καταψύκτη

Στη Γαλλία συνελήφθη μία μητέρα εννιά παιδιών, καθώς εντοπίστηκαν μέσα σε καταψύκτη δύο νεκρά βρέφη.

Ο πατέρας της οικογένειας ανακάλυψε το ένα νεκρό βρέφος, ειδοποιώντας τις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνελήφθη η μητέρα στη Γαλλία

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σπίτι στο Αϊγεβιγιέρ-ε-Λιομόν, στην περιφέρεια Ωτ-Σον του Παρισιού, εντόπισαν και δεύτερο μωρό νεκρό, με αποτέλεσμα να αρχίσει ανθρωποκυνηγητό για τη μητέρα, η οποία είχε εγκαταλείψει το σπίτι χωρίς να ενημερώσει κανέναν.

Η γυναίκα, περίπου 50 ετών, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Μπουλόν-Μπιγιανκούρ, όπου φέρεται να κατοικεί ένας από τους γιους της.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου των δύο παιδιών, αλλά και τη σχέση τους με τη γυναίκα.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ