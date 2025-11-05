Γαλλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο νησί Ολερόν

Άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του επάνω σε περίπου 10 άτομα - πεζούς και έναν ποδηλάτη - το πρωί της Τετάρτης στο νησί Ολερόν της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Le Parisien.

Από αυτούς, πέντε τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρεις πολύ σοβαρά, όπως ανακοίνωσε η εθνική χωροφυλακή. Ο οδηγός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» προτού ρίξει το όχημά του στον κόσμο.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο εισαγγελέας, η αντιτρομοκρατική εισαγγελία δεν έχει αναλάβει την υπόθεση «σε αυτό το στάδιο», αν και έχει ανοίξει δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 8:45, ανάμεσα στα χωριά Dolus-d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron.

Ο οδηγός συνελήφθη λίγα λεπτά μετά το περιστατικό από τη χωροφυλακή, τη στιγμή που προσπαθούσε να βάλει φωτιά στο όχημά του. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν φιάλες αερίου, το οποία είχε πάρει μερικώς φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ο δράστης οδηγήθηκε αμέσως υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα του Saint-Pierre-d’Oléron.

Πρόκειται για 35χρονο Γάλλο υπήκοο που κατοικεί στο χωριό La Cotinière, στη δυτική ακτή του νησιού Ολερόν. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου του Saint-Pierre-d’Oléron, Christophe Sueur, ο άνδρας είναι γνωστός για τα πολλά «ξεσπάσματά» του, κυρίως λόγω της τακτικής χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ, αναφέρει η Le Parisien.