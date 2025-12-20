Γαλλία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν άνδρα που απειλούσε περαστικούς

Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε άνδρας που απειλούσε περαστικούς στη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και πυροβολήθηκε θανάσιμα από έναν εκ των αστυνομικών της εθνικής αστυνομίας στο κέντρο του Αιάκειο, στη νότια Κορσική. Όπως ανέφεραν οι αρχές, ο 26χρονος απειλούσε καταστηματάρχες και περαστικούς.

Ο εισαγγελέας του Αιάκειου, Νικολά Σετ, δήλωσε ότι έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε, καθώς και για «απόπειρα ανθρωποκτονίας» σε βάρος του θύματος.

Γαλλία: Αποκλείεται το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας

Ο 26χρονος δέχτηκε μία ή περισσότερες σφαίρες και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης: «Σε αυτό το στάδιο αποκλείω το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς δεν διατυπώθηκε καμία απειλή τέτοιου χαρακτήρα».

Σύμφωνα με το AFP, οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να χρησιμοποιήσουν τέιζερ για να ακινητοποιήσουν τον νεαρό άνδρα, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ένας από αυτούς τον πυροβόλησε περισσότερες από μία φορές.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν τους αστυνομικούς να ακολουθούν τον 26χρονο με προτεταμένα όπλα, σε κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

