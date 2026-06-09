Γαλλία: Απαγόρευσε την είσοδο στον ακροδεξιό Ισραηλινό υπουργό Μπεζαλέλ Σμότριτς

Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον Ισραηλινό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους υπουργούς της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Την απόφαση ανακοίνωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υποστηρίζοντας ότι ο Μπεζαλέλ Σμότριτς ακολουθεί πολιτική που «προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης».

Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, η απαγόρευση αποφασίστηκε από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νορβηγία στο πλαίσιο νέου πακέτου κυρώσεων κατά προσώπων που θεωρούνται υπεύθυνα για την εντατικοποίηση της εποικιστικής δραστηριότητας και της βίας στη Δυτική Όχθη.

Ο Μπεζαλέλ Σμότριτς, επικεφαλής του κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού και υπουργός Οικονομικών από το 2022, θεωρείται μία από τις πιο σκληρές φωνές της ισραηλινής δεξιάς. Έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη, ενώ έχει υποστηρίξει δημόσια την ισραηλινή κυριαρχία σε παλαιστινιακά εδάφη.

Avec nos partenaires britannique, canadien, australien, néo-zélandais et norvégien, nous prenons aujourd’hui de nouvelles sanctions contre les responsables de l’intensification de la colonisation et des violences en Cisjordanie.



A titre national, nous avons interdit d’accès à… pic.twitter.com/VwGy3l7l00 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) June 9, 2026

Γαλλία: Ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών

Η γαλλική απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Ιρλανδίας να απαγορεύσει επίσης την είσοδο στον Μπεζαλέλ Σμότριτς και στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί έχουν υποστηρίξει πολιτικές που οδηγούν στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη γη τους.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2025 η Σλοβενία είχε απαγορεύσει την είσοδο στους δύο Ισραηλινούς υπουργούς, χαρακτηρίζοντάς τους ανεπιθύμητα πρόσωπα λόγω δηλώσεων που, σύμφωνα με τη Λιουμπλιάνα, υποκινούσαν ακραία βία και σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος των Παλαιστινίων.

Ήδη από τον Ιούνιο του 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Σμότριτς και τον Μπεν-Γκβιρ, κατηγορώντας τους για υποκίνηση βίας εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Οι κυρώσεις περιλάμβαναν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση εισόδου στις συγκεκριμένες χώρες.

Οι πέντε χώρες είχαν δηλώσει τότε ότι οι δύο υπουργοί «υποκίνησαν ακραία βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων», ενώ χαρακτήρισαν «επικίνδυνη» τη ρητορική που υποστηρίζει τον αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων και τη δημιουργία νέων ισραηλινών οικισμών.

Με πληροφορίες από Le Monde