Γαλλία: Απαγορεύει τη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών

Οι βουλευτές της Γαλλίας ενέκριναν την απαγόρευση της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, καθώς αυξάνονται παγκοσμίως οι ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων.

Και τα δύο σώματα του κοινοβουλίου, Γερουσία και Εθνοσυνέλευση, ενέκριναν την απαγόρευση την Τρίτη.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον Απρίλιο προέτρεψε τους νέους να κλείνουν τα κινητά τους και να διαβάζουν προκειμένου να γίνουν καλύτεροι πολίτες, επιθυμεί ο νόμος να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

Οι υποχρεώσεις που έχουν οι πλατφόρμες των social media

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έχουν προθεσμία τέσσερις ακόμη μήνες για να κλείσουν τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς και στο εξής, θα πρέπει να χρησιμοποιούν σύστημα επαλήθευσης ηλικίας εγκεκριμένο από τη γαλλική ρυθμιστική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων αντιτίθενται γενικά στις γενικές απαγορεύσεις και τονίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα για την προστασία των νεότερων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών περιορισμών. Ωστόσο, έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις των κυβερνήσεων.

Με πληροφορίες από Reuters

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